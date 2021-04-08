Школьника выбросило из крутящегося Land Cruiser после жесткого ДТП — видео (18+)

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Виктория Андреева
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Ребенок каким-то чудом смог выжить в чудовищной аварии. Кроме него, пострадали еще двое человек.

Фото, видео: Depositphotos / ia__64; Instagram @kam24.ru

Школьник чудом выжил в жестком ДТП с внедорожником на Камчатке. Момент столкновения Land Cruiser с Toyota Hilux Surf попал на видеорегистратор.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла на третьем километре трассы «Облрадиоцентр — город Елизово» в минувшие выходные. 34-летняя женщина за рулем Land Cruiser проигнорировала красный сигнал светофора и вылетела на перекресток, где в это время водитель другого внедорожника завершал поворот налево.

На кадрах отчетливо видно, как белый Land Cruiser врезается в иномарку, несколько раз переворачивается, а из окна вылетает мальчик и бьется об асфальт. Неравнодушные очевидцы тут же прекратили движение и бросились оказывать ему помощь. 

По последним данным, сразу после аварии 11-летнего ребенка экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Мальчика определили в реанимационное отделение.

Сообщается, что в ДТП пострадала также водитель Land Cruiser и еще один 45-летний пассажир. Обоим назначили амбулаторное лечение.

kamchatinfo.com

По факту случившегося проводится проверка. Была водитель внедорожника трезвой или нет — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жуткой аварии под Новосибирском, где пассажира выбросило из автобуса на железную дорогу.

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