Школьник чудом выжил в жестком ДТП с внедорожником на Камчатке. Момент столкновения Land Cruiser с Toyota Hilux Surf попал на видеорегистратор.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла на третьем километре трассы «Облрадиоцентр — город Елизово» в минувшие выходные. 34-летняя женщина за рулем Land Cruiser проигнорировала красный сигнал светофора и вылетела на перекресток, где в это время водитель другого внедорожника завершал поворот налево.

На кадрах отчетливо видно, как белый Land Cruiser врезается в иномарку, несколько раз переворачивается, а из окна вылетает мальчик и бьется об асфальт. Неравнодушные очевидцы тут же прекратили движение и бросились оказывать ему помощь.

По последним данным, сразу после аварии 11-летнего ребенка экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Мальчика определили в реанимационное отделение.

Сообщается, что в ДТП пострадала также водитель Land Cruiser и еще один 45-летний пассажир. Обоим назначили амбулаторное лечение.

kamchatinfo.com

По факту случившегося проводится проверка. Была водитель внедорожника трезвой или нет — неизвестно.

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