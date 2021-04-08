Наследство Марьянова поделили: вдове не достанется трехкомнатная квартира

Громкий процесс о разделе имущества актера Дмитрия Марьянова, трагически скончавшегося в 2017 году после пребывания в реабилитационном центре, наконец завершился. По итогам тяжб, вдова артиста Ксения Бик лишилась доли в трехкомнатной квартире, так как не смогла заплатить необходимую компенсацию другим наследникам, сообщает MK.RU.

Актер ушел из жизни при странных обстоятельствах, не оставив после себя завещания. Закономерно, что спустя полгода после его кончины между родственниками Марьянова началась тяжба. На имущество актера претендовала его жена Ксения Бик, сын от предыдущих отношений Даниил и отец.

Бороться было за что: Марьянов владел однокомнатной квартирой, частным домом недалеко от Москвы, автомобилем BMW Х5, мотоциклом Suzuki, а также деньгами на различных банковских счетах.

Вдова актера не готова была делиться с родственниками мужа и во время тяжб прибегала к различным уловкам. То пыталась выдать за дочь Марьянова своего ребенка от другого мужчины, то объявила экспертизу по оценке имущества неправильной и заказала новую. Последнее обстоятельство как раз и сыграло против Бик.

Facebook /Ксения Бик

Повторная экспертиза выявила повышенную стоимость недвижимости, а в особенности «трешки», в которой проживала вдова Марьянова и за которую она так боролась. Чтобы оставить эту жилплощадь за собой, женщина должна была заплатить за их доли другим наследникам. Общая сумма составила шесть миллионов рублей, согласно подсчетам MK.RU. Таких денег у Бик не нашлось, так что она сбавила обороты и согласилась на заселение в другую квартиру.

«Представителями Ксении Бик в процессе было заявлено, что, исходя из текущего положения, она не имеет возможности заплатить компенсацию, чтобы остаться в трехкомнатной квартире на Хорошевском шоссе, и вдова приняла решение забрать себе „однушку“, освободив „трешку“», — сообщила представитель сына Марьянова Даниила Виктория Крылова.

По ее словам, отец и сын актера полностью удовлетворены исходом судебного спора.

«На сегодняшний день за Даниилом было признано право собственности на 2/3 в квартире на Хорошевке (1/3 в этой же квартире принадлежит Юрию Георгиевичу), мотоцикл Suzuki и часть суммы со счетов актера. Кроме того, отец Дмитрия получил полностью загородный дом, в котором он жил с самого момента постройки. 1/2 „трешки“ на Штурвальной также была передана дедушке Даниила. Другая половина и так принадлежала ему. И Юрию Георгиевичу положена часть денег со счетов сына», — пересказала решение суда Крылова.

Впрочем, Ксения Бик не осталась обделенной. Ей, согласно закону, отойдут мотоцикл Harley, автомобиль BMW и некоторая сумма со счетов Марьянова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще стал жертвой реабилитационного центра «Феникс», после пребывания в котором скончался актер Дмитрий Марьянов.