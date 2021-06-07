В какой день недели рождаются самые счастливые и богатые люди?

Эксперты в области тонких материй могут предсказать судьбу человека по многим факторам, в том числе знаку зодиака, дате рождения, количеству символов в имени и так далее. Специалисты-прорицатели уверены, что значение в этом вопросе имеет даже день недели. У каждой части этого семизначного цикла есть свои особенности. Итак, когда же на свет появляются долгожители, успешные бизнесмены и светлые умы?

Понедельник

Видно в понедельник их мама родила… Хотя принято считать, что понедельник тяжел, на самом деле он является счастливым для тех, кто в этот день явился миру. Народные приметы говорят, что в первый день недели на свет появляются везунчики, которых ждут длинный жизненный путь и головокружительный успех. Кроме прочего, именно в понедельник лучше всего организовывать старт новых крупных проектов, как в профессии, так и в творчестве.

Вторник

Рожденным во вторник, увы, повезло гораздо меньше. Им реже выпадает так называемый счастливый случай, радостные известия не обрушиваются на них внезапно, а вдохновение не приходит само по себе. Бедолагам приходится упорно работать, чтобы обустроить свою жизнь так, как хочется. Однако трудолюбивых Вселенная награждает по заслугам. Также второй день недели совершенно не подходит для начала какой-либо серьезной работы — будет много сложностей и препятствий на пути к цели.

Среда

Среда — хороший день для того, чтобы прийти в этот мир. Рожденные в середине недели, если верить приметам, будут здоровыми до преклонных лет, и в делах им будет сопутствовать удача. Но даже если ваш малыш появился на свет в другой день, не огорчайтесь — шанс преуспеть у него еще есть. По одному из преданий, сделавший свой первый шаг в среду ребенок вырастет богатым и счастливым человеком. Среда — лучший день для начала отпуска, особенно, если запланировано увлекательное путешествие.

Четверг

Куда ни глянь — удачный день! Родиться в четверг, уверены эксперты — тоже хороший знак. Не зря именно в четверг в былые времена начинали работы в поле и выдавали дочерей замуж! Везунчики, которые впервые увидели мир в этот день, обречены получать подарки судьбы до конца жизни. Если они окажутся амбициозными натурами — обязательно сделают головокружительную карьеру. Если же будут романтичными и далекими от бизнеса свободными художниками — прославятся за счет таланта!

Пятница

С пятницей, как и с понедельником, выходит казус. Последнего буднего дня во всем мире принято ждать с нетерпением. Однако родиться в это время — скорее, невезение. В пятницу вообще не стоит начинать что-то важное, будь то новый проект на работе, бракосочетание, путешествие и так далее. В этот день чаще обычного происходят аварии и неприятные инциденты, считают знатоки примет. А тем, кто появился в пятницу на свет, не стоит рассчитывать, к примеру, на победу в лотерее — рассчитывать до конца дней им придется только на себя.

Суббота

Долгожданный выходной после трудной рабочей недели — отличный момент для начала жизненного пути. В воздухе так и витают положительные эмоции наконец-то выспавшихся работяг! Примечательно, что в субботу рождаются творческие, тонкие натуры. Эти люди зачастую наделены каким-то талантом, особым обаянием, даже даром ясновидения! Их считают защищенными от порчи и злых сил. Также они обладают способностью находить сокровища — судьбой им уготованы богатство и успех, пишет cluber.com.ua.

Воскресенье

Рожденный в конце недели младенец станет не только радостью для своих родителей, но и крепкой опорой для них на всю жизнь. Кроме того, что ему будет сопутствовать удача в делах и в любви, он с готовностью сам станет благодетелем для страждущих. Под его крылом окажутся не только родственники, но и все, кого он посчитает близкими или достойными поддержки.

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