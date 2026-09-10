Без ее ведома: семейная тайна заставила женщину выгнать мужа из дома

Mirror: семейная тайна заставила женщину выгнать мужа из дома

Жительница Великобритании рассказала, что после почти 17 лет отношений обнаружила скрытую сторону жизни своего мужа и теперь не понимает, с кем прожила столько лет. Об этом женщина рассказала в публикации на форуме, передает Mirror.

По словам автора поста, она заподозрила неладное, когда супруг находился в командировке и начал вести себя иначе. Тогда женщина решила проверить его телефон и обнаружила, что он посещал сайт для свингеров, а затем прочитала часть его переписок.

«Я понятия не имею, за кого, черт возьми, я вышла замуж», — призналась женщина.

Она утверждает, что муж на протяжении как минимум десяти лет скрывал от нее отношения с другими людьми. По словам обманутой жены, в переписках она обнаружила информацию о его интимных связях с мужчинами*, проститутками и трансгендерными женщинами*.

После этого она попросила супруга покинуть семейный дом и решила разобраться, как действовать дальше. Женщина отметила, что у пары трое детей — 20, 14 и семи лет, и больше всего ее тревожит вопрос, как рассказать им о произошедшем.

Пользовательница призналась, что сейчас находится в состоянии шока и пытается осмыслить ситуацию. Другие участники форума поддержали ее и посоветовали в первую очередь позаботиться о себе, обратиться за помощью к близким и не принимать поспешных решений.

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