Эскадрилья истребителей Су-30МКМ пронеслась над авианосцем ВМФ США — красивые фото

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Георгий Иванов
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Боевые самолеты прошли в опасной близости с американскими кораблями.

Эскадрилья истребителей Су-30МКМ пронеслась над авианосцем ВМФ США — красивые фото

Фото: Telegram @USNavy

Американские моряки сфотографировали проход истребителей Су-30МКМ над авианосцем ВМС США «Теодор Рузвельт». На кадрах видно, как целая эскадрилья самолетов российского производства пролетает в опасной близости с громадными боевыми кораблями США. Американское военное ведомство разметило снимки на своей официальной странице в Twitter.

«Хорошая возможность поближе познакомиться с Су-30»;

«Надвигается шторм, поверьте»;

«Плохие парни летают», — написали пользователи под постом.

Как пояснили в ВМС США, на фото запечатлены совместные учения американского флота и ВВС Малайзии. Власти королевства закупили самолеты российского производства еще в 2003 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном.

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