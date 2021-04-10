Эскадрилья истребителей Су-30МКМ пронеслась над авианосцем ВМФ США — красивые фото
Боевые самолеты прошли в опасной близости с американскими кораблями.
Фото: Telegram @USNavy
Американские моряки сфотографировали проход истребителей Су-30МКМ над авианосцем ВМС США «Теодор Рузвельт». На кадрах видно, как целая эскадрилья самолетов российского производства пролетает в опасной близости с громадными боевыми кораблями США. Американское военное ведомство разметило снимки на своей официальной странице в Twitter.
When you can't meet face to face, meet in the sky! 🇺🇸✈️🇲🇾@TheRealCVN71 Carrier Strike Group conducts a bilateral exercise with the Royal Malaysian Air Force @tudm_rasmi in the #SouthChinaSea. #NavyPartnerships #FreeAndOpenIndoPacific— U.S. Navy (@USNavy) April 8, 2021
DETAILS: https://t.co/TCyRhYlDkj pic.twitter.com/ONgJrwGk6c
«Хорошая возможность поближе познакомиться с Су-30»;
«Надвигается шторм, поверьте»;
«Плохие парни летают», — написали пользователи под постом.
Как пояснили в ВМС США, на фото запечатлены совместные учения американского флота и ВВС Малайзии. Власти королевства закупили самолеты российского производства еще в 2003 году.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном.
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