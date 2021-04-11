Почему у балерины Майи Плисецкой до сих пор нет могилы?

Прах народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой до сих пор не упокоен и хранится дома у ее вдовца, 87-летнего композитора Родиона Щедрина. Звезда Большого театра скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене на 90-м году жизни от обширного инфаркта миокарда, и у нее нет могилы ни в России, ни в Германии, где она также жила. Однако прежде она успела составить завещание, которое в том числе определяет судьбу ее праха.

Балерина не стремилась сделать из своих похорон светское событие, поэтому на гражданской панихиде по ней собрались только самые близкие люди. После так и не было организовано место, куда бы поклонники таланта легендарной танцовщицы могли бы приносить цветы. Не сделали даже кенотаф — символическое надгробие на кладбище.

Согласно завещанию, прах Плисецкой «ждет», когда за знаменитой супругой последует и Родион Щедрин.

«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — цитируют желание артистки «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал о скандале, который устроила «внебрачная дочь» Плисецкой Юлия Глаговская на передаче телеведущего Дмитрия Борисова. О ее родственной связи с народной артисткой заговорили еще в 90-х, но балерина через суд успешно пресекла претензии на родство. Но попытки приобщиться к прославленной семье Глаговская не оставляет.