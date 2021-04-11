Печень кричит о помощи! Врач назвал главные симптомы заболеваний этого органа

Печень — это мощная биохимическая «лаборатория», которая находится в человеческом теле и участвует во всех видах обменов: белков, жиров, углеводов и гормонов. Печень поддерживает адекватный уровень свертываемости крови и обеспечивает гомеостаз — постоянство внутренней среды организма. В течение суток в одном гепатоците, то есть печеночной клетке, происходит до 500 биохимических реакций, а потому сохранение органа в «рабочем» состоянии жизненно важно, настаивает врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук и доцент Дмитрий Монахов.

При хроническом вирусном гепатите, регулярных и чрезмерных алкогольных возлияниях, передозировке медикаментов и употреблении наркотических препаратов печень выходит из строя, что немедленно проявляется в виде ярких симптомов.

«Печень очень благодатный орган. Она может очень долго быть и в состоянии компенсации, и только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по-другому, срыву адаптационных механизмов. Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов», — поясняет эксперт.

Кроме признаков проблем с печенью, которые демонстрируют специальные анализы, есть несколько очевидных проявлений. По ним можно заподозрить, что «лаборатория» переработки крови функционирует некорректно.

«Посмотрим на пациента — желтушность кожных покровов, желтушность склер (белки глаз — Прим. ред.), тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье. На УЗИ органов брюшной полости мы видим измененный орган. Можно померить различность скорости кровотока по воротной вене (сосуд, связывающий печень с другими органами — Прим. ред.) — это все, что находится очень близко к печени», — добавил Монахов.

Несмотря на выраженность некоторых симптомов дисфункции печени, по мнению собеседника 5-tv.ru, связать их воедино и определить верный курс лечения может только опытный специалист. Поэтому, определив у себя признаки заболевания, не стоит самостоятельно приобретать биологические добавки и медикаменты, рекламируемые как средства от всех бед. Нужно обратиться к профессионалу.

«Не бывает единой таблетки, которая нас от всего излечит. Начинать надо с образа жизни: это средиземноморская диета, употребление омега-3, полинасыщенных жирных кислот, это физическая нагрузка, и только потом вступают в свое дело так называемые гепатопротекторы — препараты, которые могут помочь нашей печени — а также экстракорпоральные методы детоксикации в очень сложных случаях», — заключил Дмитрий Монахов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах самого загадочного и опасного, по мнению гинекологов, женского заболевания.