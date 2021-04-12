«Надо быть гуманнее»: Дакота встала на защиту Карнавал после скандала с Долиной

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Виктория Андреева
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Звезда эстрады пристыдила 19-летнюю тиктокершу за нежелание научиться петь профессионально.

«Надо быть гуманнее»: Дакота встала на защиту Карнавал после скандала с Долиной

Фото: Instagram @karna.val

Никакие регалии и награды, годы профессионального опыта и преподавания не дают права человеку публично оскорблять неприятеля. Такое мнение выразила певица Рита Дакота, комментируя ссору между звездой эстрады Ларисой Долиной и юной тиктокершей Валей Карнавал.

Неприятный инцидент произошел в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», где гостьям было предложено оценить творчество современных артистов. В перерыве ведущий уговорил Долину дать ему и Карнавал урок вокального мастерства. Звезда продемонстрировала распевку, но юная Валя не смогла повторить ее в точности. Народная артистка России вспылила, заявив, что тиктокерша должна петь дома на кухне и не позорить профессию музыканта.

«Долина — икона, величина. Это бесспорно. Но в этой передаче она явно нападала первая. Это было очень жестко, даже если местами и по делу. Все равно, перебор, по-моему. Терпимее надо быть, гуманнее что ли», — поделилась Дакота с подписчиками в Instagram.

Несмотря на то, что Рита встала на сторону Вали, она заметила, что молодым людям тоже следует быть осторожными в высказываниях.

«Валя Карнавал не Бейонсе, но вроде она и не претендовала. Девчонка совсем юная, в чем-то, может, и талантливая. 14 миллионов подписчиков не могут дружно „гнать“. В ней есть и жизнь, и правда, и что-то „залипательное“ для молодой аудитории. Такие девочки были во всем времена — история стара, как мир», — написала Дакота.

YouTube / Gazgolder

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лера Кудрявцева отреагировала на скандал Ларисы Долиной с Валей Карнавал.

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