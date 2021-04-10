«Три прихлопа выдают за что-то гениальное»: Кудрявцева о скандале с Долиной у Галкина

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Георгий Иванов
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Телеведущая упрекнула 19-летнюю тиктокершу в неуважении к старшим.

«Три прихлопа выдают за что-то гениальное»: Кудрявцева о скандале с Долиной у Галкина

Фото: Instagram @leratv

Современной молодежи нужно прививать уважение к старшему поколению. Так телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который произошел на съемках шоу Максима Галкина «Музыкалити». В эфире программы певица Лариса Долина обрушилась с критикой в адрес интернет-знаменитости Вали Карнавал, обвинив ее в неумении петь.

Лера Кудрявцева заявила, что не хочет занимать ни одну из сторон в конфликте, однако считает, что тиктокерше следовало бы прислушаться к совету профессионалов.

«Я с ужасом думаю об этом. Что сейчас происходит — у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное. Нет стремления получать образование, нет уважения к старшему поколению», — приводит слова телеведущей сайт KP.RU.

Кудрявцева также призналась, что нынешняя культура блогерства приводит ее в ужас, поскольку это способствует деградации детей.

«Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры — это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают», — посетовала телезвезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лариса Долина устроила скандал на шоу Максима Галкина, набросившись на 19-летнюю тиктокершу. В ответ на обвинения в отсутствии певческих данных Валя Карнавал просто назвала цифры — 14 миллионов подписчиков и пятое место в списке самых богатых тиктокеров, по версии Forbes. Джазовая исполнительница в какой-то момент даже пригрозила уйти с программы, однако Максиму Галкину удалось уговорить ее остаться до конца шоу.

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