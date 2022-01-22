ТОП-6 пар знаков зодиака, которым вместе хорошо только в постели

Есть мужчины и женщины, которые просто не способны построить друг с другом серьезные отношения. Зато они могут стать прекрасными любовниками. Астрологи назвали шесть зодиакальных пар, которым хорошо может быть только в постели.

Телец и Лев

Их отношения можно описать двумя словами: эмоциональные и искренние. Они не стесняются проявлять свои чувства. Разлучить Тельца со Львом может неумение признавать свою вину и нести ответственность за свои поступки.

Рыбы и Весы

Они — убежденные оптимисты и оба жаждут только позитивной энергии. Этим знакам зодиака нравится проводить время вместе. Но даже при таком «радужном» раскладе, случаются ситуации, когда стоит вернуться к реальности. Ни Рыбы, ни Весы этого делать не собираются.

Скорпион и Водолей

Их влечет друг к другу эксцентричное поведение. Они могут часами дискутировать на интересные для обоих темы. Скорпионы и Водолеи выступают за свободу мысли не боятся вести неоднозначные беседы. Они не совместимы только потому, что вторые всегда считают себя выше других.

Стрелец и Рыбы

Их жизнь полна яркими событиями. Но они оба слишком полагаются на ситуацию. Стрельцы — амбициозны и трудолюбивы. А Рыбы наоборот — ленивы и пассивны. Стрелец может долго и усердно компенсировать безынициативность Рыб, но такие отношения сложно назвать счастливыми.

Близнецы и Рак

Раки — непредсказуемы. У них в голове только одно — перепады настроения. С Близнецами такая же история. Ко всему прочему, Близнецы ужасно нерешительны. Эти постоянные «качели» сделают отношения Близнецов и Раков просто невыносимыми.

Телец и Овен

Две очень сильные личности. Тельцы и Овны — талантливы и готовы постоянно работать над собой. А двум лидерам нелегко ужиться на одной территории. Кто-то в паре должен уступать. И Тельцы, и Овны хотят заниматься чем-то очень важным в жизни. Самостоятельность и амбициозность могут помешать их союзу.

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