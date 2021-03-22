«Как вода сквозь пальцы»: ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют экономить деньги

Кто-то экономит деньги, другие их откладывают, но есть и те, кто считают, что финансы созданы для того, чтобы их тратить. Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака совсем не умеют обращаться с финансами.

Овны

Эти представители зодиакальной дюжины относятся к деньгам беззаботно. Все, что Овен зарабатывает, он тратит мгновенно. Рожденные под этим знаком люди, не любят экономить и не задумываются о накоплениях. Но деньги имеют свойство заканчиваться. И когда это все-таки происходит, Овны начинают активно искать дополнительные способы заработка. При этом Овнам противопоказано участие в любых азартных играх. Они не знают слова «стоп».

Раки

Среди этих представителей зодиакального круга практически нет предпринимателей. Но, несмотря на это, Раки не страдают от отсутствия финансов. Намного больше денег Раков заботят семья и уют. Но если финансовое положение людей, рожденных под этим знаком, станет шатким, то они будут тратить деньги очень аккуратно и внимательно. Раков нельзя назвать скрягами. Они всегда готовы оказать финансовую поддержку родным и близким.

Весы

Весы самые безответственные из всех знаков зодиака. Деньги они тратят очень легко. Если человек, рожденный под знаком Весов, решил купить какую-то вещь, то его не остановить. И цена значения не имеет. Весы также любят вести себя чересчур щедро, но их щедрость чаще всего исходит из желания понравиться всем вокруг. А чтобы заработать состояние, этим представителям астрологического круга придется хорошо потрудиться. Но, как правило, тяжело и упорно работать Весы не любят.

Водолеи

Для Водолеев деньги — это просто бумага и металл, которые можно обменять на что-то более интересное и ценное. Они лишены жадности и меркантильности и не делают богатство своей главной ценностью. Водолеи практически не страдают от недостатка средств, потому что являются трудоголиками. Несмотря на то, что они время от времени стараются грамотно подходить к распределению своих финансов, получается это у них не всегда.

Львы

Львы любят жить в роскоши и не любят себе в этом отказывать. Высокий доход — их главная цель в жизни. Но желание произвести сногсшибательное впечатление сильно бьет по кошельку. Порой они готовы сорить деньгами не задумываясь, на что будут жить завтра. Их склонность к легким деньгам и азартный характер нередко приводят за карточный стол. Если Львы смогли добиться успехов в бизнесе, то все финансовые вопросы будут решать честно. Они не станут обманывать коллег или компаньонов ради выгоды.

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