Бремя Екатерины Савиновой: почему актриса повторила судьбу Анны Карениной?

Актрису Екатерину Савинову, которой в 2021 году исполнилось бы 95 лет, по имени знают немногие. А между тем ее Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра» 1963 года стала именем нарицательным.

Тяжелый путь актрисы одной роли

Жизнь у актрисы была непростой, а роли ей приходилось добывать потом и кровью. После «Кубанских казаков» 1949 года яркая артистка много лет была в черном списке киностудий. Говорят, все из-за ее отказа режиссеру Ивану Пырьеву.

Как бы то ни было, в 1963 году на экраны вышел снятый в Одессе «Приходите завтра». Режиссером стал муж Савиновой, Евгений Ташков. В основу частично легла биография самой артистки — она тоже приехала покорять столицу из крошечного села на Алтае. И смогла попасть во ВГИК, стать актрисой, хотя ее умоляли начать оперную карьеру.

Любимый сын и страшная болезнь

Кроме кино, светом в окне для Савиновой был ее сын Андрей — он родился в 1957 году, ей был тогда уже 31 год. Немалый возраст по тем временам. Но быть с ней рядом мальчику почти не удалось.

Андрей Ташков был еще очень мал, когда Екатерину Савинову стали настигать приступы безумия. Она слышала голоса, странно себя вела, порой теряла ориентацию в пространстве. За ее спиной шептались, что актриса злоупотребляет алкоголем.

Но причиной этому было страшное заболевание — бруцеллез. Заразиться им можно от больного скота через сырое молоко или плохо прожаренное мясо. Диагноз ей был поставлен слишком поздно, а заболела Савинова еще в 1961 году — выпила парного молока в Крыму на съемках фильма Сергея Герасимова «Сельский врач».

К тому моменту, как у артистки заподозрили бруцеллез, болезнь уже поразила ее нервную систему и дала осложнения на головной мозг. Вместо грамотного лечения ей без конца переливали кровь, и в итоге Савиновой становилось только хуже.

Говорят, на своем прослушивании в Москве Екатерина Савинова читала монолог из «Анны Карениной». Кто же мог знать, что годы спустя она повторит судьбу этой героини на железной дороге в Новосибирске?

В минуту просветления Савинова незадолго до смерти уехала в этот город к сестре. Она не хотела быть обузой дома. Муж уже нашел себе другую, а несчастная актриса его не винила. Маленького сына она держала от себя подальше, боясь заразить.

«Когда мама ушла, мне было 13 лет. Многие годы перед гибелью она тяжело болела. Она почему-то считала, что может заразить меня и намеренно отстранялась. Позже я понял, что мама была права, болезнь, даже незаразная, способна передаться через энергетические каналы. Поэтому я плохо помню ее, у меня нет какого-то сложившегося образа матери. Но я точно знаю — все, что есть хорошего во мне, это от мамы», — привела цитату Андрея Ташкова «Экспресс газета».

Возможно, в Новосибирске Савинову настиг очередной эпизод душевного безумия. 25 апреля 1970 года актриса отправилась на узловую станцию города и оттуда уже не вернулась. Ей было только 43 года.

Позже ее сын вспоминал, что ничего не предвещало беды.

«Она была, как рассказывала сестра, в ровном расположении духа. Но однажды утром встала, вымыла в доме полы, прибралась и ушла на вокзал. Там все было кончено, — говорил Ташков-младший. — Мама написала мне прощальное письмо, которое я увидел позже».

Кадр из фильма «Кубанские казаки»

Наследие Екатерины Савиновой

Екатерину Савинову до сих пор вспоминают, как актрису одной роли. Работ в кино у нее было не так много, но все же есть и другие не менее заметные: Любочка в «Кубанских казаках», Матрена в «Женитьбе Бальзаминова», Дуся в «Сельском враче», а также много коротких эпизодов в кино.

Единственный сын Савиновой пошел по ее стопам и стал актером. Он продолжает сниматься и по сей день. Одни из последних его ролей — сериалы «Заступники» и «Знахарь», а также драма «Доктор Лиза».

В 2005 году Екатерину Савинову перезахоронили на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Там установили эффектный памятник, где перечислены фильмы, в которых она играла. А в родном селе Ельцовка в доме ее подруги — Евдокии Бурлаковой, фамилию которой она взяла для своей Фроси, — в 2011 году начал работать музей памяти артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, как сложилась судьба Серафимы Холиной.