Одиночество и алкоголь: близкая знакомая Борткевича о его последних днях

Внезапная смерть заслуженного артиста БССР и одного из участников ВИА «Песняры» Леонида Борткевича поразила многих его поклонников и коллег. Официальная причина смерти пока неизвестна, но многие знакомые и друзья Борткевича уверены, что артиста сгубил сахарный диабет.

Близкая знакомая музыканта Антонина Саврасова-Абрамова в интервью 5-tv.ru заявила, что последние дни артиста были омрачены одиночеством, которое он заливал алкоголем.

Последняя встреча с Борткевичем оставила неприятный осадок на душе Саврасовой-Абрамовой. По словам женщины артист много пил.

«Я была в Минске по своим вопросам и заезжала к нему. Он был в ужасном состоянии, постоянно пил. Мы с ним немного поговорили. Он мне рассказывал про своего сына Ричарда, который в местах лишения свободы. Он переживал, говорил, что это его боль, его крест. Это их общий сын с Ольгой Корбут. Постоянно заглушал водкой эту боль. Был диабет», — рассказала Антонина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Она также отметила, что артист по неизвестным ей причинам сменил свой дом на квартиру.

«В последние два года он продал свой дом и переехал в квартиру в хорошем районе. Мы с ним давно знакомы, с 2012 года. Я ему иногда помогала. Последний раз общалась с ним в прошлую пятницу, зашла ненадолго. Он был пьян и говорить было не о чем. Просил принести водки, но я отказалась», — поделилась подруга Борткевича.

Единственным утешением для Борткевича оставались его выступления для поклонников.

«Последние несколько лет он был одиноким и никому не нужным. Единственное, что его спасало — маленькие и небольшие концерты», — заключила Саврасова-Абрамова.

Легендарный артист Леонид Борткевич скончался в ночь на 13 апреля в одной из белорусских больниц. У музыканта осталось трое сыновей от трех разных браков. Самому старшему наследнику Алексею, который родился в первых отношениях с Ольгой Шумаковой — 47 лет; среднему сыну Ричарду от гимнастки Ольги Корбут 42 года, а младшему Леониду от модели Татьяны Родянко всего 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был жизненный и творческий путь Леонида Борткевича.