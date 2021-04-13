«Шантаж не прошел»: политолог объяснил, зачем Зеленский хочет встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали понять, что разрешить ситуацию с кризисом на Донбассе можно исключительно мирным способом, считает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Недавно пресс-секретарь администрации Зеленского Юлия Мендель заявила, что они направили запрос о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить обострение конфликта в Донбассе.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила Мендель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не получал никаких запросов от Киева.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, политика Зеленского неоднозначна. Несмотря на то, что в Киеве заявляли о готовности к переговорам до эскалации, в Москве отвечали, что говорить не о чем.

«После этого началась эскалация, и это уже напоминало шантаж. Но шантаж не прошел, и Зеленскому снова дали понять, что есть лишь один путь выхода из сложившегося кризиса. После этого он начинает пытаться „вести переговоры“ со всеми подряд от участников „нормандского формата“ в лице Германии и Франции до совершенно никакого отношения к ним не имеющим Британии и Турции. У него вид игрока, который задрал ставки до максимума, а его оппонент и бровью не повел, теперь же он не знает, что ему делать», — цитирует мнение эксперта ФАН.

В данной ситуации украинскому лидеру остается либо признать, что он поднял бессмысленный переполох, либо взять на себя ответственность за свои заявления, то есть начать войну.

«Впрочем, есть еще промежуточный вариант — „медленно съехать с темы“, заодно попытавшись выбить у Запада определенные дивиденды в виде усиления давления на Россию. А президенту США Джо Байдену сегодня только это и нужно — повод для усиления конфронтации. Вопрос лишь в том, насколько высоко он готов поднимать ставки, и дойдет ли дело до реальной войны. Но тут уже точно мнение Зеленского никакого значения иметь не будет», — заявил Родионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины обратился в США с просьбой помочь вступить в НАТО для усиления противостояния РФ.