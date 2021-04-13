Переоделся и оставил пистолет: видео побега подозреваемого в убийстве «вора в законе» в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 060

Предварительно, мужчина выстрелил в своего знакомого прямо во время тренировки по фитнесу.

Фото, видео: Depositphotos / cozyta; 5-tv.ru

Подозреваемый в совершении громкого убийства «вора в законе», которое произошло прямо в одном из элитных фитнес-центров Москвы, скрываясь от преследования и уходя от правоохранителей, применил метод «маскировки».

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео из автобуса, на котором запечатлен побег предположительного преступника. На кадрах видно, как молодой человек о чем-то говорит со случайным пассажиром, а потом они меняются куртками. После этого подозреваемый передает мужчине деньги.

Сообщается, что когда возможный преступник сошел на остановке, а автобус доехал до конца маршрута, водитель, осматривая салон, обнаружил на заднем сиденье пистолет. По обновленным данным, именно он был орудием убийства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время тренировки в фитнес-клубе был убит «вор в законе» Алик Рыжий. Криминальному авторитету выпустили пять пуль в голову прямо на беговой дорожке.

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