Бандитское детство, конферанс, развод на старости лет: каким был Олег Марусев

Новость о смерти телеведущего и актера Олега Марусева поразила многих — никто не ожидал кончины 76-летнего артиста. О случившемся рассказал его близкий друг — актер Станислав Садальский.

Кто-то знал Марусева по его передаче «Пойми меня», другие — по ролям в «Графине де Монсоро» и «Марше Турецкого». А третьи запомнили его как неподражаемого конферансье. Как бы то ни было, в жизни покойного было куда больше социальных ролей.

Сложное детство

Олег Марусев родился во время Великой Отечественной войны в октябре 1944 году в Ташкенте. Его семья была эвакуирована в Узбекистан. После Победы родители маленького Олега перебрались с ним на Украину и поселились в Херсоне.

Там прошло детство будущего артиста. Долгие годы этому периоду не уделялось особого внимания. Но несколько лет назад оказалось, что зря. Олег Марусев признался, что был настоящим бандитом — курил с семи лет и был настоящим уличным хулиганом.

«Носил прозвище Атаман Маруся и, не скрою, среди мальчишек пользовался кое-каким авторитетом. За семь лет поменял одиннадцать школ: выгоняли за хулиганское поведение. Драки стенка на стенку с кастетами, цепями и зажатыми между пальцами чинками, — рассказал он в беседе с Peoples.ru. — Срывали с прохожих шапки, подрезали сумки — все было. И если бы отец однажды не вытащил меня из приемника-распределителя после одного такого „подрезания“, сидеть бы мне в детской колонии».

Карьера малолетнего преступника у «Атамана Маруси» не задалась. Так что он взял себя в руки, окончил школу и поступил в Днепропетровское государственное училище — мечтал о сцене.

Первые шаги в карьере и первая любовь

Именно в годы учебы у Олега Марусева случилась первая серьезная влюбленность. Это была некая красавица Наташа из Запорожья. Молодой человек сходил по ней с ума, пока не застукал ее за поцелуями с другим.

Огорчение было таким сильным, что Марусев попытался наложить на себя руки. К счастью, попытка была неудачной. После этого таких глупостей он себе уже не позволял — сосредоточился на учебе.

После училища Марусев начал служить в театре Геннадия Юденича «Скоморох». Но и тут его ждала неудача. Власти не одобрили репертуар культурного учреждений и расформировали театр. Однако именно это позволило артисту попробовать себя в новой роли — конферансье.

Несколько лет Олег Марусев был конферансье в джаз-оркестрах под управлением Эдди Рознера. Они выступали в Москве и белорусском Гомеле. Он успевал работать и учиться. В итоге у Марусева оказалось сразу два диплома — театроведа в Государственном институте театра и кино Киева и режиссера столичного ГИТИСа.

Совершенствование в конферансе и успех на ТВ

Олег Марусев много раз говорил о важности жанра и самой профессии конферансье. Ведь это человек, который своими тонкими и остроумными замечаниями держат в напряжении весь зал, пока артист еще только готовится выйти на сцену.

Несмотря на успех в этой сфере, Марусеву было мало только быть конферансье. В итоге с 1971 он стал работать и на телевидении. Многие до сих пор с нежностью вспоминают его программы «Концерт после концерта», «После смены», «С песней по жизни», Под знаком зодиака», «Щедрый миг», «Пойми меня», «Преферанс по пятницам» и другие.

Кадр из фильма "Графиня де Монсоро" (1997) реж. Владимир Попков

Возвращение к театру

После трех десятилетий на ТВ Олег Марусев, к изумлению многих, принял решение вернуться к театру. Он поступил на службу в «Театр Луны», где играл несколько заметных ролей в знаковых спектаклях.

Многие театралы запомнили Марусева по тому периоду: его спектакли «Рококо», «Маяковский», «Королева», «Жена на бис», «Ночь нежна», Природный экстрим» и многие другие в столице вспоминают до сих пор.

В начале 2000-х Марусев также работал пресс-секретарем печально известного аквапарка Москвы «Трансваль-парк». Того самого, который рухнул на своих посетителей 14 февраля 2004 года.

Позже Олег Марусев стал председателем попечительского совета Международного центра Искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр» и председателем жюри Международного фестиваля искусств «Арт-Изо-Фест». Он занимал эти должности до самой своей смерти.

Многогранность таланта Олега Марусева поражала даже тех, кто хорошо его знал.

«Умение творчески переключаться с одного рода занятий на другой, присущее в полной мере Олегу Марусеву, дорогого стоит. Он умеет уходить из одного амплуа, не уходя. Проживать несколько разных жизней в пределах одной большой жизни. Много лет я знал Марусева как блистательного конферансье и телеведущего. Сегодня наслаждаюсь его ролями в театре и кино», — говорил прозаик и телеведущий Александр Карпенко.

«Мистер Х» в личной жизни Марусева

Более 40 лет Олег Марусев провел в счастливом браке. У них с супругой Аллой не было общих детей, но он растил ее дочь Наташу. Пара казалась образцовой, но в 2013 году прогремела новость о разводе четы.

Причиной стала измена — на премьере мюзикла «Chicago» Марусева заметили не с женой, а в компании женщины заметно моложе. При этом представлять ее журналистам конферансье и актер отказался. Во всех беседах он называл ее исключительно «мистер Х», писала «Экспресс газета».

Позже стало известно о некрасивом разводе Марусева — он поменял замки в квартире и просто отказался пускать туда супругу. Все окружение было в шоке от случившегося. Суд при разводе встал на сторону Аллы, а близкие друзья отвернулись от Марусева.

70-летие Олегу пришлось встречать одному. Вскоре стало известно, что «мистер Х» его покинула. Артист через друзей повинился перед бывшей супругой и стал умолять о прощении. И в 2015 году пришла радостная весть — примирение состоялось.

С тех пор Олег и Алла Марусевы были неразлучны. Оказалось, руку к этому приложил и актер Станислав Садальский, близкий друг семейства — тот, что позже первым написал о смерти Марусева.

Как пишет Starhit.ru, несколько лет назад Садальский рассказал чудесную историю спасения Аллы Марусевой. Много лет назад он сопровождал женщину и ее дочь Наташу во время поездки в Стамбул. Они гуляли по крышам, где Алла едва не сорвалась с огромной высоты. Только ловкость рук и внимательность Садальского уберегли Марусева от участи стать вдовцом.

«Сейчас на Олега и Аллу просто радостно смотреть — рассказали мне друзья семьи. — Оба светятся от счастья! А Олег Федорович-то как изменился — буквально пылинки сдувает со своей любимой, пытаясь угодить и замолить перед ней свои грехи», — рассказывал только Садальский, явно осведомленный о бурных страстях в дружественном ему семействе.

Instagram @stassadal

Награды и признание

Олег Марусев был заслуженным артистом РФ, обладателем многочисленных наград за свою работу, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Не все знали, но он много преподавал в Останкино, был профессором Российской академии театрального искусства и действительным членом Российской академии естественных наук. Было в его копилке и звание кандидата философских наук.

Марусева знали и любили многие. Поэтому новость о его смерти 13 апреля стала печальным событием для его фанатов.

«Его узнаваемый голос и великолепный профессионализм как ведущего не забудутся. Передача „Пойми меня“, которую он вел, замечательная, увлекательная, захватывающая. А теперь Олега Марусева нет с нами. Светлая память…» — пишут в сети.

Олегу Марусеву было 76 лет.

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