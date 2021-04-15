Дочь Пригожина показала, как выглядела при весе в 125 килограммов

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Егор Измалкин
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Даная Пригожина выложила в сеть рассказ о своих попытках похудеть.

Фото, видео: Instagram @danaya_prigozhina

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная показала, как она выглядела, когда весила 125 килограммов. Фото и рассказ о своих попытках похудеть девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, в 2015 году, еще в школе, наследница продюсера часто была объектом насмешек одноклассников. Тогда она весила 90 килограммов. Даная начала пить «китайские таблетки» и через месяц скинула 15 килограммов, но затем стало только хуже, и вплоть до 2018 года не могла прийти в норму.

«Я в свое время достигла веса 125. Но я вовремя взялась за себя, и сейчас уже года два мой вес не превышает отметки 90 килограммов, чему я очень рада. Лучше, чем 125. Конечно, я на этом не останавливаюсь», — пояснила она.

Instagram @danaya_prigozhina

Сейчас девушка следит за питанием, ходит на массаж и другие оздоровительные процедуры. Подписчики поддержали Данаю, отметив, что сейчас она выглядит замечательно.

«Сила воли!»;

«Умничка!»;

«Все у тебя получится! Только вперед!» — написали в комментариях.

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