Свадебный сезон: какие знаки зодиака найдут любовь на всю жизнь в 2021 году?
Астропсихолог Олеся Мезенцева объяснила, почему не все представители астрологического круга смогут завести надежные отношения в ближайшее время.
Фото, видео: www.globallookpress / N. Hochheimer / CHROMORANGE; 5-tv.ru
Каждому человеку хотелось бы знать, когда в его жизнь придет любовь, а затем случится свадьба. Некоторым знакам зодиака повезло — их шансы на это уже в текущем году очень велики.
Астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева рассказала 5-tv.ru, каким представителям астрологического круга не стоит в 2021 году заводить отношения, а каким — наоборот, пора готовиться к бракосочетанию.
Овны
Шансы представителей знака Овна сыграть в этом году свадьбу невелики.
«У Овнов очень много внутренних конфликтов и, пока они их не решат, это не позволит им остепенится», — убеждена Мезенцева.
Тельцы
Наступил год Быка, так что Тельцов, и без того удачливых в жизни, не будет ждать никаких серьезных проблем или конфликтов. Их шанс на брак крайне велик.
«Кстати, тема брака у Тельцов может начаться с безобидного романа», — поделилась эксперт по звездам.
Близнецы
Близнецы — двойственный знак, так что его представителям склонна нерешительность, метания от одного партнера к другому, ссоры и конфликты. Но и этом не помешает им устроить себе свадебную церемонию — если они на это решатся.
«Если Близнецам надоели их эмоциональные качели, особенно в отношениях, то год идеален для того, чтобы заземлится».
Раки
С Раками все сложнее. Им Олеся Мезенцева категорически не советовала бы устраивать в 2021 году свою личную жизни и начинать серьезные отношения. В противном случае обретению семейного счастья могут помещать свойственные представителям этого знака сомнения и нерешительность.
Львы
Львы также имеют неплохие шансы стать обладателями заветного обручального кольца на пальце. Но им для этого потребуется взять на себя ответственность, начать принимать взрослые решения и бороться за изменения в жизни.
«Тогда лучше играть свадьбу к концу года — ближе к осени», — посоветовала таролог.
Девы
Многим Девам свойственно предъявлять к своим избранникам завышенные требования, постоянно что-то от них ждать. Если понять за собой эту привычку и избавиться о нее, то есть все шансы создать уже в 2021 году надежный, крепкий союз. Или даже сыграть оформить все официально.
Весы
Мезенцева посоветовала Весам не спешить с походом в ЗАГС. Слишком велик шанс обжечься.
«У Весов в этом году будет очень много знакомств и надежд, но лучше входить в брак в следующем году», — рекомендовала она.
Скорпионы
Скорпионам не стоит ждать свадебных колоколов в 2021 году. Но, быть может, их это и не расстроит.
«У них очень высока вероятность остаться в этом году в одиночестве, но лишь по той причине, что Скорпионы сами не захотят спокойной жизни», — уверена астропсихолог.
Стрельцы
Со Стрельцами сложно предсказать точно — будет у них в этом году брак или нет. Чаша весов пока не склонилась ни к одному из вариантов.
«У Стрельцов будут возможности построить любовь, но их может подвести их излишняя импульсивность».
Козероги
Увы, представителям знака Козерог свадьба, новая любовь и глубокое чувство в 2021 году не светят. Главное — не переживать. У Олеси Мезенцевой есть еще один важный совет.
«Для них есть рекомендация не возвращаться в старые отношения!» — напомнила она.
Водолеи
В целом боги любви и звезды в 2021 году предоставляют Водолеям все возможности для поиска подходящего партнера. Проблема только в том, что они легко могут проглядеть «того самого» человека.
«Главное — это воспользоваться этими возможностями и не упустить их».
Рыбы
У Рыб есть прекрасные перспективы для романтических встреч и новых знакомств. Однако очень высок риск к концу года остаться одному.
«Советую — разберитесь сначала в себе, а потом входите в отношения», — резюмировала Мезенцева.
Ранее 5-tv.ru писал, в какие даты не стоит выходить замуж в 2021 году.
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