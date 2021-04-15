Свадебный сезон: какие знаки зодиака найдут любовь на всю жизнь в 2021 году?

Каждому человеку хотелось бы знать, когда в его жизнь придет любовь, а затем случится свадьба. Некоторым знакам зодиака повезло — их шансы на это уже в текущем году очень велики.

Астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева рассказала 5-tv.ru, каким представителям астрологического круга не стоит в 2021 году заводить отношения, а каким — наоборот, пора готовиться к бракосочетанию.

Овны

Шансы представителей знака Овна сыграть в этом году свадьбу невелики.

«У Овнов очень много внутренних конфликтов и, пока они их не решат, это не позволит им остепенится», — убеждена Мезенцева.

Тельцы

Наступил год Быка, так что Тельцов, и без того удачливых в жизни, не будет ждать никаких серьезных проблем или конфликтов. Их шанс на брак крайне велик.

«Кстати, тема брака у Тельцов может начаться с безобидного романа», — поделилась эксперт по звездам.

Близнецы

Близнецы — двойственный знак, так что его представителям склонна нерешительность, метания от одного партнера к другому, ссоры и конфликты. Но и этом не помешает им устроить себе свадебную церемонию — если они на это решатся.

«Если Близнецам надоели их эмоциональные качели, особенно в отношениях, то год идеален для того, чтобы заземлится».

Раки

С Раками все сложнее. Им Олеся Мезенцева категорически не советовала бы устраивать в 2021 году свою личную жизни и начинать серьезные отношения. В противном случае обретению семейного счастья могут помещать свойственные представителям этого знака сомнения и нерешительность.

Львы

Львы также имеют неплохие шансы стать обладателями заветного обручального кольца на пальце. Но им для этого потребуется взять на себя ответственность, начать принимать взрослые решения и бороться за изменения в жизни.

«Тогда лучше играть свадьбу к концу года — ближе к осени», — посоветовала таролог.

Девы

Многим Девам свойственно предъявлять к своим избранникам завышенные требования, постоянно что-то от них ждать. Если понять за собой эту привычку и избавиться о нее, то есть все шансы создать уже в 2021 году надежный, крепкий союз. Или даже сыграть оформить все официально.

Весы

Мезенцева посоветовала Весам не спешить с походом в ЗАГС. Слишком велик шанс обжечься.

«У Весов в этом году будет очень много знакомств и надежд, но лучше входить в брак в следующем году», — рекомендовала она.

Скорпионы

Скорпионам не стоит ждать свадебных колоколов в 2021 году. Но, быть может, их это и не расстроит.

«У них очень высока вероятность остаться в этом году в одиночестве, но лишь по той причине, что Скорпионы сами не захотят спокойной жизни», — уверена астропсихолог.

Стрельцы

Со Стрельцами сложно предсказать точно — будет у них в этом году брак или нет. Чаша весов пока не склонилась ни к одному из вариантов.

«У Стрельцов будут возможности построить любовь, но их может подвести их излишняя импульсивность».

Козероги

Увы, представителям знака Козерог свадьба, новая любовь и глубокое чувство в 2021 году не светят. Главное — не переживать. У Олеси Мезенцевой есть еще один важный совет.

«Для них есть рекомендация не возвращаться в старые отношения!» — напомнила она.

Водолеи

В целом боги любви и звезды в 2021 году предоставляют Водолеям все возможности для поиска подходящего партнера. Проблема только в том, что они легко могут проглядеть «того самого» человека.

«Главное — это воспользоваться этими возможностями и не упустить их».

Рыбы

У Рыб есть прекрасные перспективы для романтических встреч и новых знакомств. Однако очень высок риск к концу года остаться одному.

«Советую — разберитесь сначала в себе, а потом входите в отношения», — резюмировала Мезенцева.

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