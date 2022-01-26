ТОП-5 главных изменщиков: какие имена носят самые «гулящие» мужчины

По статистике почти половина потенциальных изменщиков знакомятся с новыми пассиями на работе. И практически 80% мужчин заводят романы на стороне по примеру своих друзей. Такие данные получила группа западных медицинских журналистов, проведя серию опросов. А эксперт по именам Борис Хигир сделал задачу разоблачения коварных гуляк еще проще – назвал имена мужчин, которые чаще остальных «ходят налево». Как же зовут самых ненадежных кавалеров, за которыми постоянно нужно приглядывать?

Иван

Красивое и простое имя Иван – одно из самых распространенных в России. Однако именно его носят прожженные ходоки! Романтические приключения для этих мужчин – невероятно желанное удовольствие, они постоянно находятся в поиске, зачастую просто из «спортивного интереса» или даже из мести действующей избраннице. Несмотря на то, что Иваны любят свои семьи и стараются сохранить брачные узы, от интрижек на стороне они отказаться не могут. Не побрезгуют даже закрутить с подружкой супруги!

Василий

Василий – настоящий герой-любовник. Его неуемной энергии хватит на многих красавиц, и каждая из них будет уверена, что она единственная и неповторимая. Носители этого имени очень галантны, умеют изящно ухаживать и всегда приходят на помощь. Своим рыцарским поведением они добиваются доверия дам, после чего те без сомнений падают к ним в объятия. Но будьте осторожны, вероятнее всего, не только вас Василий будет носить на руках!

Андрей

Мужчина, которого назвали Андреем, обладает многими достоинствами – он статен и даже если не красив, то невероятно притягателен. Все дело в уверенности в себе и врожденном чувстве независимости. Он решает проблемы на раз, твердо стоит на своем и проявляет себя как настоящий брутал. Но стоит избраннице поставить под сомнение его мужественность – обязательно отомстит. Удары по самолюбию Андрея зачастую приводят его в постель к новой красавице, которая не критикует, а восхищается им.

Дмитрий

Димы – очень ветреные и влюбчивые натуры. Они обожают находиться в компании симпатичных женщин, умеют поддержать беседу, ласково посмотреть, сделать интригующий комплимент. С ними представительницы прекрасного пола чувствуют себя особенными, в них просыпается уверенность в себе. Поэтому Дмитрию ничего не стоит очаровать даму, а после непродолжительного романа еще и «красиво» с ней расстаться. Правда параллельно у него может быть много пассий, и для каждой найдутся время и силы.

Петр

Мужчина с именем Петр всегда готов к новому знакомству и постоянно ищет внимания женщин. Даже если он женат или долгое время состоит в отношениях, пишет Elle.ru. Его сексуальная энергия не знает границ – настоящий эротоман, которому всегда не хватает разнообразия. Поэтому в телефонной книжке Петра много номеров, и она постоянно пополняется. Перевоспитать его невозможно. Придется или смириться с тем, что спутник жизни неверен, или принять решение о разрыве с ним.

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