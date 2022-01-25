Серые мышки: ТОП-3 знаков зодиака, представители которых не отличаются красотой

«На вкус и цвет товарищей нет», — гласит одна известная поговорка. И это действительно так. С течением времени в моду входит то вычурный эпатаж, то скромная сдержанность. Кто-то старается следить за тенденциями, кто-то, напротив, изобретает свое. При этом всегда есть люди, находящиеся вне времени и пространства. Их называют «серыми мышками».

Как отмечают астрологи, внешний вид, как и черты характера человека, напрямую зависят от расположения звезд в его натальной карте. Так, среди всех выделяют ТОП-3 знаков зодиака, представители которых всегда будут выглядеть «нестандартно».

Рак

Уникальная особенность Раков — округлые формы. От рождения у них крупные черты лица и очень объемные фигуры. Пышногрудные барышни — из этой категории. Из-за постоянных проблем с лишним весом, представители этого знака стараются не выбирать нарочито откровенных и ярких нарядов. Главное, чтобы все было комфортно. Из-за чрезмерной мнительности и лени эти люди всегда будут «в тени».

Скорпион

По своей природе Скорпионы — очень закомплексованные персоны. Нередко из-за этого они отказываются от любовных отношений и даже вовсе уходят в подполье. И хоть реальных причин для переживаний нет, они никогда не перестанут заниматься самокопанием.

Если кто-то укажет Скорпионам на недостатки — быть беде. Эти люди выскажут все, что накопилось за долгие годы одиночества. Такой способ выброса энергии позволит им хоть немного расслабиться.

Рыбы

Особенность Рыб такова, что в юности они имеют очень угловатые и костлявые фигуры. Подобрать годную одежду — задача не по силам. К 25 годам метаболизм замедляется, и наконец представители этого знака ощущают себя привлекательными. Но пройдет совсем немного времени, как отметки на весах «перевалят» далеко за 100 килограммов, — назревают новые проблемы.

Вечная борьба с худобой и лишними кило выматывает Рыб и едва ли не доводит до истерических припадков. Думать о моде и стиле им просто некогда, пишет jevons1.com.

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