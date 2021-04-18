Жуткие кадры с места гибели пяти подростков в ДТП в Ростовской области

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места жуткой аварии, произошедшей минувшей ночью в Новочеркасске Ростовской области. На них видно, что удар был чудовищной силы: от автомобиля Hyundai Solaris осталась груда искореженного металла, в большом радиусе разбросаны фрагменты кузова автомобиля.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП водитель, а также четыре пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован в БСМП города Новочеркасска. В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии » , — рассказал начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области Александр Мухин.

По предварительной информации, погибли водитель и четыре несовершеннолетних пассажира. Еще один пострадавший пассажир доставлен в БСМП Новочеркасска. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пять человек погибли в результате ДТП с подростком за рулем в городе Новочеркасске Ростовской области.