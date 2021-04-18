«Шок-контент»: Киркоров показал фрагмент финала шоу «Маска»

Чем ближе к кульминации телешоу «Маска», тем больше интригуют публику звезды и члены жюри. В преддверии выхода нового выпуска в эфир Филипп Киркоров показал поклонникам его фрагмент. На видео, опубликованном артистом в Instagram, король поп-музыки демонстрирует зрителям свою реакцию на рассекречивание очередного героя. При этом кто именно вызвал такую бурю эмоций на его лице, он оставил в тайне.

«Шок-контент на шоу „Маска“. Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлепан», — пошутил Киркоров.

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Поклонники принялись гадать, кто мог так впечатлить певца. Не обошлось и без шуточек.

«Филипп, под маской… Вы?»

«Пугачеву увидел?»

«Это я, когда мне поставили четверку по предмету, который я совсем не знаю»

«Басков?»

«Ваши эмоции — как отдельный вид искусства!» — писали фанаты.

Шоу «Маска» уже получило статус самого таинственного и загадочного на отечественном ТВ. Каждый выпуск предваряется тем, что поклонники гадают, кто может скрываться под очередной маской и пытаются рассекретить звезду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Прохор Шаляпин разгадал, кто может петь в образе Носорога на шоу «Маска».