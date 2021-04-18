Родила? 47-летняя Мария Голубкина показала фото с младенцем из роддома

Актриса Мария Голубкина шокировала фанатов снимком из роддома. Знаменитость опубликовала в Instagram фото с младенцем из больничной палаты.

«Родила», — написала Голубкина под снимком.

Instagram @golubkina1973

Внимательные подписчики экс-супруги Николая Фоменко догадались, что публикация — тонкая шутка звезды. Оказалось, что фото сделано на съемках сериала «Ни к селу, ни к городу».

«Какая умничка: и выносила незаметно, и уже родила. Монтаж»;

«Я что-то не верю»;

«Да тут малышу месяца два. Глазенки хорошо открыты»;

«Новый актер или актриса?» — написали пользователи сети.

Мария Голубкина — дважды мама. Ее дочери Анастасии 23 года, а сыну Ивану - 18. Их отец — Николай Фоменко. Супруги прожили вместе 13 лет и развелись в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Голубкина рассказала подробности о разводе с Николаем Фоменко.