Родила? 47-летняя Мария Голубкина показала фото с младенцем из роддома
Фанаты актрисы пришли в недоумение. Многие не поверили в то, что звезда теперь якобы трижды мама.
Фото, видео: Instagram @golubkina1973
Актриса Мария Голубкина шокировала фанатов снимком из роддома. Знаменитость опубликовала в Instagram фото с младенцем из больничной палаты.
«Родила», — написала Голубкина под снимком.
Внимательные подписчики экс-супруги Николая Фоменко догадались, что публикация — тонкая шутка звезды. Оказалось, что фото сделано на съемках сериала «Ни к селу, ни к городу».
«Какая умничка: и выносила незаметно, и уже родила. Монтаж»;
«Я что-то не верю»;
«Да тут малышу месяца два. Глазенки хорошо открыты»;
«Новый актер или актриса?» — написали пользователи сети.
Мария Голубкина — дважды мама. Ее дочери Анастасии 23 года, а сыну Ивану - 18. Их отец — Николай Фоменко. Супруги прожили вместе 13 лет и развелись в 2008 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Голубкина рассказала подробности о разводе с Николаем Фоменко.
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