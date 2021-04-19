«Эта песня спасла меня»: Носорог растрогал Киркорова на шоу «Маска» и был раскрыт

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Екатерина Бородина
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Артист, выступавший в костюме экзотического животного, и сам не смог сдержать слез.

«Эта песня спасла меня»: Носорог растрогал Киркорова на шоу «Маска» и был раскрыт

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Десятый выпуск популярного шоу «Маска» закончился новым разоблачением. В этот раз зрители передачи узнали, кто выступал в костюме Носорога. Этот персонаж долгое время поражал жюри удивительным вокалом. И неспроста — ведь это был солист музыкальной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Носорог предстал перед членами жюри вместе с Ламой и Зайцем, однако первого спасли жюри, а последнего исключили из списка на выбывание по итогам зрительского голосования. Раскрытие Носорога было особенно драматическим, так как он и Лама болели друг за друга.

«Вы мне дали шанс. Мне это очень дорого. Мне безумно приятно то, что вы говорили. Я вас очень люблю», — признался судьям солист «Иванушки International»

 
 
 
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Публикация от Кирилл Туриченко (@kirillturichenko)

Уход с проекта очень расстроил музыканта — Туриченко не мог сдержать слез. Смотря на Кирилла, растрогался и Филипп Киркоров. Он отметил, что композиция «Мы так нелепо разошлись», исполненная Носорогом, была очень важна для него.

«Эта песня спасла меня», — цитирует слова певца News.ru.

Юбилейный выпуск шоу вышел с участием двух специальных гостей — Султана и Слоника, которые раскрыли свои личности сразу после выступления. Артист, скрывавшийся за маской Султана привел Киркорова в шок и неописуемый восторг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто выступал в костюме Султана на шоу «Маска».

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