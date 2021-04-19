Борща не будет? Украинцы хотят декомунизировать национальную кухню

«Потерявшим себя как народ» украинцам предложили декомунизировать национальную кухню. Такую идею высказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, пишет польское издание Nowa Europa Wschodnia.

«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — сказал шеф-повар.

По мнению Клопотенко, бездействие в кулинарной сфере также недопустимо, как и бездействие в языковой. И то, и другое, по словам повара, имеет огромное значение для культуры страны.

Шеф-повар предложил ввести 20-процентный налог для тех, кто решит отказаться от модернизации и захочет сохранить кулинарные традиции СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как борщ на Украине превратили в блюдо политической кухни.