Борща не будет? Украинцы хотят декомунизировать национальную кухню
Шеф-повар предложил ввести 20-процентный налог для тех, кто хочет сохранить кулинарные традиции советских времен.
Фото: depositphotos / Usenko
«Потерявшим себя как народ» украинцам предложили декомунизировать национальную кухню. Такую идею высказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, пишет польское издание Nowa Europa Wschodnia.
«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — сказал шеф-повар.
По мнению Клопотенко, бездействие в кулинарной сфере также недопустимо, как и бездействие в языковой. И то, и другое, по словам повара, имеет огромное значение для культуры страны.
Шеф-повар предложил ввести 20-процентный налог для тех, кто решит отказаться от модернизации и захочет сохранить кулинарные традиции СССР.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как борщ на Украине превратили в блюдо политической кухни.
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