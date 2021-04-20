Время исполнять мечты: астролог назвала лучший день апреля-2021

Астролог Ирина Сычева рассказала своим подписчикам в Instagram, почему 20 апреля является самым благоприятным днем месяца. По словам эксперта, практически каждый день положение небесных тел «неидеально» — какая-то из планет находится в ретроградном состоянии и «отнимает» у человека удачу. Однако 20 числа исполнению мечтаний жителей Земли ничто не сможет помешать.

Как отметила Сычева, в этот день два главных земных светила — Луна и Солнце — будут находиться в очень сильных позициях. Солнце будет особенно влиятельным в этот день и наградит согреваемых им людей энергичностью.

«Луна в собственном естественном знаке; Раху и Кету (две точки пересечения орбит Луны и Солнца — Прим. ред.) в лучших положениях; Сатурн, наш великий учитель, в собственном знаке; растущая Луна в благоприятной накшатре Пушья (название „лунного дома“ из индийской астрологии — Прим. ред.); и довольно хорошие восьмые лунные сутки», — подытожила эксперт.

Instagram @irinasycheva_official

По словам астролога, сегодня нужно вспомнить обо всех планах — тех, что в работе, а также тех, что были отложены из-за разного рода препятствий. В этот день у любой задумки есть высокие шансы для претворения в жизнь. Так что затягивать не стоит — действуйте, пока высшие силы на вашей стороне!

Тем, кто в начале апреля не прописал главные цели на месяц и не предпринял шаги для их достижения, Ирина Сычева порекомендовала сделать это сегодня, 20 апреля. Астролог отметила, что энергии планет в этот день помогут в любых серьезных и важных начинаниях, как долгосрочных, так и на ближайшую перспективу.

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