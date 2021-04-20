Уши эльфа и рыжие волосы: как выглядит ставшая Сергеем дочь Михаила Ефремова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария, которая некоторое время назад заявила, что теперь ее зовут Сергей, опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео в новом образе. В рамках внутренних поисков в области сексуальности и гендерной идентичности неординарная личность решила обновить и внешний вид — перекрасила волосы в ярко-оранжевый цвет и примерила эльфийские уши (никаких операций, просто накладки).

В разделе сторис Сережа сообщил подписчикам, что страшно доволен окрашиванием. В коротких видеороликах он спел пару песен под записи любимых исполнителей. На кадрах молодой человек в женском теле выглядит действительно радостным. Кроме того, на одном фото рядом с дочерью Ефремова, засунув руки ей в штаны, стоит темноволосая девушка в черном пиджаке — судя по всему, возлюбленная.

«Произошла сероволкофикация» — написал Сергей, которому композиция фото с подругой, видимо, напомнила историю отношений Серого Волка и Красной Шапочки из известной сказки.

Instagram @sergey.aem

Анна-Мария ранее заявила, что является «небинарным трансмаскулинным человеком», а также «полиаморным пансексуалом» с творческим псевдонимом Аэм Тиллмари. Это значит, что социальная половая роль девочки не совпадает с ее самоощущением. Ей больше нравится видеть себя мужчиной и иметь не одного, а нескольких сексуальных партнеров разного пола. Становиться парнем при помощи хирургов при этом она не планирует.

Дочь Ефремова, кроме шокирующих заявлений относительно гендерного определения, прежде заявляла, что из-за алкоголизма матери многократно подвергалась эмоциональному и физическому насилию. Сейчас она живет отдельно от родительницы и регулярно посещает психотерапевта, пытаясь исправить последствие нанесенных в детстве психотравм.

После того, как за пьяное ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова посадили в тюрьму, заботу о его дочери на себя взяли крестная мама — актриса Рената Литвинова — и пятая жена Софья Кругликова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую сумму ежемесячно тратит Рената Литвинова на содержание своей крестной дочери Сережи.