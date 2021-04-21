Видео: крыша жилого дома вспыхнула и рухнула в квартиру в центре Москвы

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 229

По словам источника 5-tv.ru, на последнем этаже здания на Пятницкой улице располагался хостел.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пятиэтажный жилой дом загорелся в центре Москвы — вспыхнула крыша. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с горящим зданием и работой пожарных.

Инцидент произошел в одном из домов на Пятницкой улице, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание началось на чердаке здания. Из дома эвакуировали жильцов. Также известно, что внутрь жилого помещения обвалилась кровля.

«Мы увидели пламя в соседних окнах. Поняли, что горим. Почувствовали запах. Сказали всем выходить, собрать документы. Собрали — вышли. Ничего не взрывалось. Что-то загорелось», — рассказала одна из жительниц дома 5-tv.ru.

5-tv.ru

К тушению пожара привлекалось десять единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение в 21:55. По информации источника 5-tv.ru, на последнем этаже дома располагался хостел.

Сведений о пострадавших в результате пожара на данный момент нет. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое детей и их мать сгорели в бане в Подмосковье.

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