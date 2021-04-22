«Полтора года секса не было»: Боня рассказала, кто спас ее от одиночества

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Егор Измалкин
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Звезда призналась, что не привыкла спать с кем попало.

«Полтора года секса не было»: Боня рассказала, кто спас ее от одиночества

Фото: ТАСС / Italy Photo Press

Светская львица Виктория Боня заявила о проблемах в личной жизни. По ее словам, у нее полтора года не было секса. Спастись от одиночества она решила в объятиях своего бывшего бойфренда.

«У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако, я уж не стала ломаться. Надо было счетчик обнулить, а то второй год пошел, позор какой-то», — поделилась Боня в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

Свое воздержание она объяснила тем, что не привыкла спать с кем попало. Чтобы Виктория оказалась в постели с мужчиной, ей нужно испытывать к нему сильные чувства, пишет «Дни.ру».

«Просто я занимаюсь сексом только по любви. Без этого не могу. Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну», — призналась она.

Ранее знаменитость встречалась с бизнесменом Алексом Смерфитом. Ради него она даже переехала в Монако. Пара встречалась семь лет, у них есть дочь Анджелина. После расставания в 2017 году бывшие возлюбленные продолжили дружить и воспитывать наследницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, в котором Виктория Боня легла в гроб.

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