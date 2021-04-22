И к гадалке не ходи: посла Чехии в РФ ждет конкретный разговор в МИД на Смоленке

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Светлана Шевченко
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Прага позволила себе ультимативные высказывания в адрес Москвы, продолжив тем самым недружественную риторику после начавшегося дипломатического скандала.

И к гадалке не ходи: посла Чехии в РФ ждет конкретный разговор в МИД на Смоленке

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Посла Чехии в России ждет конкретный разговор о последствиях возможных дальнейших действий Праги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет», — подчеркнула дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Она добавила, что разговаривать с Москвой с позиции ультиматума бессмысленно, а действия чешских властей объясняются только «общим заказом».

Ранее о недопустимости ультимативного тона в общении с Россией заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 высланных чешских дипломатов в Россию, иначе численность сотрудников российского посольства в Праге сравняется с чешским в российской столице.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Кремле назвали поведение Чехии разрушительным для отношений с Россией. Так там отреагировали на агрессивную риторику чешского руководства, которое призывает союзников по ЕС и НАТО высылать из своих стран российских дипломатов, называя их не иначе, как «офицерами спецслужб».

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