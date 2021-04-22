И к гадалке не ходи: посла Чехии в РФ ждет конкретный разговор в МИД на Смоленке
Прага позволила себе ультимативные высказывания в адрес Москвы, продолжив тем самым недружественную риторику после начавшегося дипломатического скандала.
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
Посла Чехии в России ждет конкретный разговор о последствиях возможных дальнейших действий Праги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет», — подчеркнула дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Она добавила, что разговаривать с Москвой с позиции ультиматума бессмысленно, а действия чешских властей объясняются только «общим заказом».
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