Что могло стать причиной ДТП со сгоревшими заживо на КАД в Петербурге?

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Автоманипулятор и большегруз буквально раздавили легковушку. Множество вопросов возникает ко всем участникам ДТП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Страшная авария произошла на Кольцевой автодороге в Петербурге вечером 22 апреля. Два человека сгорели заживо. Трагедия попала на камеры видеонаблюдения и очевидцев.

В самый час пик в половине седьмого вечера у автоманипулятора произошла поломка. Грузовик замедлил ход и начал выворачивать на крайнюю правую полосу. Поток был очень плотным, старый ВАЗ 11-й модели не успел вовремя затормозить и уперся в грузовик.

Это была фатальная ошибка. Дорога в этом месте делает небольшую дугу. Водитель фуры не увидел впереди препятствие, тем более его откровенно подрезала иномарка резким перестроением — просто закрыла обзор на несколько секунд. Оттормозить водитель многотонной машины уже не успел. Таран и практически сразу взрыв.

Очевидцы сразу бросились на помощь они пытались сбить пламя огнетушителями, потом остановили поливальную машину, но все было бесполезно. У тягача полыхали полные баки. Так что смельчакам приходилось лишь уворачиваться от разрывов покрышек.

Лишь когда приехали пожарные и пеной затушили огонь, стал очевиден весь масштаб трагедии. Легковушка была зажата под манипулятором и сгорела дотла. Два человека, что в ней находились, погибли. Их пытаются опознать.

И тут конечно надо дать оценку действиям и участников ДТП и того газелиста, что перестроился через две полосы. И большие вопросы к поведению погибшего водителя: почему он уперся в манипулятор, что у него было в баках или в салоне, что там могло так взорваться.

«Вероятней всего, он переписывался. После столкновения такой хлопок произошел, наверное, газ стоял, либо горячая смесь, которая вспыхнула от удара», — предположил Святослав Данилов, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «СПБ. АВТО».

Полиция проводит проверку по факту ДТП, пока о возбуждении уголовного дела речи не идет.

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