🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 апреля, растущая Луна в знаке Девы способствует завершению начатых дел и открывает двери смелым. Львам стоит перевернуть страницу жизни, а Девам — не препятствовать переменам.

♈ Овен

Настаивать на своем, зная, что ты прав, а окружающие — нет, легко. Но только в том случае, когда вокруг тебя враги. Если же спорить приходится с близкими, это всегда нелегко. Вы оказались в похожей ситуации, Овен. Попробуйте найти грань в дискуссии, которая вам позволит и отстоять точку зрения, и не поссориться с близкими. Она существует, поверьте, и в ваших силах ее нащупать.

Космический совет: ищите грань для компромисса.

♉ Телец

Если успех не приходит в вашу жизнь немедленно, не отчаивайтесь. Иногда для воплощения всех идей и реализации планов нужно время. От того, что вы сейчас мечетесь в панике и сетуете на Вселенную, ничего не изменится, кроме вашего настроения. Поверьте, звезды на вашей стороне, вскоре все переменится. Осталось только подождать.

Космический совет: иногда нужно немного подождать.

♊ Близнецы

У вас по жизни сильная интуиция, но вы не всегда об этом помните. Сейчас обстоятельства сдавили вас плотным кольцом, мешая вам взвешивать все нюансы и реалистично оценивать обстановку. Выдохните, распрямите плечи и прислушайтесь к внутреннему голосу. Он не обманет.

Космический совет: прислушайтесь к голосу интуиции.

♋ Рак

Вы редко проявляете себя как бунтарь, но если вас до этого довели, держитесь. Сейчас именно такой момент. Несмотря на то, что буря уже разразилась, не позволяйте эмоциям взять верх над вами. Балансируйте на грани, и ваш праведный гнев не заденет тех, кто вам дорог.

Космический совет: не дайте эмоциям взять верх.

♌ Лев

Очередной виток вашей жизни подходит к финалу. Вы оказались не готовы к этому, Лев. Но вспомните, что вы сами выбрали этот сценарий еще несколько месяцев назад. Отпустите спокойно эту часть вашей биографии, пора двигаться дальше. Вы проделали непростую внутреннюю работу и заслужили перемены к лучшему.

Космический совет: переверните страницу.

♍ Дева

Для вас все складывается как нельзя лучше: Вселенная посылает вам знаки, и звезды сулят успех. Не бойтесь перемен и не сомневайтесь в собственных силах. Да, инерция велика, но вы сможете преодолеть страх и шагнуть навстречу переменам. Положитесь на тезис о том, что все в этом мире взаимосвязано!

Космический совет: все взаимосвязано.

♎ Весы

Возможно, в последние недели вам кажется, что жизнь к вам немилосердна. Планы срываются, люди подводят, ожидания не оправдываются. Но попробуйте взглянуть на все это иначе: примите этот опыт как урок. У вас уже бывали подобные ситуации в жизни, и вы не жалели потом о произошедшем. Так почему этот раз должен стать исключением?

Космический совет: примите опыт бестрепетно.

♏ Скорпион

Вы уже не первый месяц пытаетесь распутать узел, который на поверку оказался Гордиевым. У вас есть все, чтобы разрешить эту ситуацию, Скорпион. Просто примите решение, взвешенное и логичное. Вам сразу полегчает, и вы это знаете. Вперед, не бойтесь!

Космический совет: разрубите узел.

♐ Стрелец

Все, что сейчас с вами происходит, не просто так. Вы подсознательно чувствуете, что назревают внутренние перемены, и мысленно уже готовитесь к ним. Вам не хватает последнего шага для принятия. Расслабьтесь, сделайте себе чашку чая и подумайте: какую картину мира вы хотите видеть, когда перемены завершатся? Кто должен вас окружать? Чего не должно быть в этом мире? Нарисовав идеал, вы зададите Вселенной матрицу, по которой она воссоздаст все в реальности.

Космический совет: представьте в деталях вашу идеальную жизнь.

♑ Козерог

Последние недели были непростыми, Козерог. Вы много переживали из-за небольшого фиаско, которое повлекло за собой бОльшие беды, чем вы ожидали. Но сейчас все налаживается, и вы уже чувствуете это. Осталось предпринять последнее усилие, и все придет в норму. Уверенности вам придаст общение с близкими.

Космический совет: еще немного, и кризис будет преодолен.

♒ Водолей

Вам давно пора заняться самоанализом, иначе ваши внутренние голоса порвут связки в попытках перекричать друг друга. Не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. «Домашний» курс психотерапии может навредить, а не помочь — помните об этом. Не бойтесь быть неправильно понятым, просто доверьтесь профессионалу. Вам действительно нужна помощь, признайте это.

Космический совет: не бойтесь обратиться за помощью.

♊ Рыбы

Любовь вас преобразила. Вы порхаете, вокруг вас все начинает расцветать и даже люди становятся добрее. Не удивляйтесь, Рыбы — таков эффект первого этапа влюбленности. Но не забывайте, что рано или поздно он пройдет, и нужно быть готовым к тому, что все будет не так гладко, а жизнь перестанет казаться сказкой. Готовьтесь снять розовые очки.

Космический совет: приготовьтесь снять розовые очки.

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