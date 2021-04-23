Исхудавший и пьяный: подруга рассказала о состоянии Борткевича перед смертью

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Рита Цветкова
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По словам Антонины Саврасовой-Абрамовой, у звезды «Песняров» был целый «букет болячек», кроме того, он страдал тяжелой алкогольной зависимостью.

Исхудавший и пьяный: подруга рассказала о состоянии Борткевича перед смертью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Накануне кончины солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич пребывал в плачевном состоянии: как рассказала его подруга Антонина Саврасова-Абрамова, при последней встрече она застала его пьяным и смертельно худым. Помимо пагубного пристрастия к алкоголю, артист страдал рядом тяжелых заболеваний, но близкие были не в силах повлиять на него — тотальное невнимание к собственному здоровью погубило Борткевича.

Как отметила Саврасова-Абрамова, все чаще выпивать музыкант стал из-за разлада с третьей женой, моделью Татьяной Родянко, которая, к слову, была моложе супруга на 36 лет. Подруга Борткевича уверена, что в союзе со звездой ее интересовали только финансовые дивиденды. Это признавал и сам Леонид Леонидович, потому и не мог устоять перед очередной рюмкой.

«Как-то приехал из Минска в Москву на очередные ТВ-съемки, заселился в гостиницу — мне пришлось приехать к нему рано утром и следить, чтобы не напился. Уследила! Зато после съемки он оторвался и колобродил всю ночь, пропил более 15 тысяч рублей… Пил не от хорошей, как говорится, жизни», — вспоминала Саврасова-Абрамова.

По словам подруги, она видела его в последний раз за несколько дней до смерти. Музыканта было не узнать. Дома он попросил приятельницу сварить ему каши, потом — купить бутылку водки. Антонина отказала ему и уехала, а когда вернулась спустя некоторое время, Борткевич был пьян — полулежал на диване с пеной у рта, но вызвать врача отказался.

«Букет болячек — почки отказывали, и онкология, и цирроз печени, и диабет… Исхудавший до состояния скелета, с трудом передвигавшийся. Хотя еще несколько месяцев назад это был бодрый и полный сил мужчина…» — цитирует Саврасову-Абрамову сайт KP.RU.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич скончался в ночь на 13 апреля в возрасте 71 года в одной из белорусских больниц. Прощание с ним прошло в филармонии Минска. У Борткевича остались трое сыновей от трех разных браков. Самому старшему Алексею, который родился в первых отношениях с Ольгой Шумаковой, 47 лет, среднему Ричарду от гимнастки Ольги Корбут 42 года, а младшему Леониду от модели Татьяны Родянко 16 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ сестры Леонида Борткевича о последних днях его жизни.

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