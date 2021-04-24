«Нам бы ваше бедственное положение»: Соседов высмеял обедневшего Сергея Зверева

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов не верит в бедственное положение короля отечественного гламура Сергея Зверева. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Вы знаете, не верьте никогда в бедственное положение артистов. Это вообще не та тема. У артистов нет бедственного положения в принципе. Тем более у известных артистов. У них по определению не может быть бедственного положения», — рассказал критик.

Сергея Соседова рассмешили слова друга Зверева о том, что знаменитости даже не на что купить продукты.

«Продукты не может купить, ну это смешно! Пусть он к соседке-пенсионерке зайдет, в соседний подъезд, или в соседний дом. Наверное, он живет не в таком доме, где живут простые пенсионеры на 15-20 тысяч рублей», — заявил Соседов.

Критик добавил, что люди, владеющие несколькими квартирами в столице и множеством автомобилей, просто не могут оказаться без денег.

«Это все уловки, очень некрасивые. И артистам надо помолчать о бедственном положении. Это некрасиво, это неприлично. Тем более перед людьми, которые живут на очень скромные деньги. И хочется сказать им, тем, кто жалуется: нам бы всем ваше бедственное положение. Вот я бы тоже хотел быть в бедственном положении, как топовые артисты. Как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев. Пусть они сделают мне такой подарок!» — подытожил Соседов.

Ранее стало известно, что популярный стилист и певец Сергей Зверев находится в критическом финансовом положении. Об этом сообщил его знакомый на условиях анонимности. По его словам, это связано с отсутствием гастролей. Заработки Зверева сильно сократились, он живет на сбережения, и даже на красных дорожках на различных мероприятиях появляется в старых нарядах.

К слову, с финансовыми проблемами столкнулся не один Зверев. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вахтанг Кикабидзе пожаловался на безденежье.