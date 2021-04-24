«Нам бы ваше бедственное положение»: Соседов высмеял обедневшего Сергея Зверева

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 019

Музыкальный критик считает, что жалобы популярных артистов на безденежье — очень некрасивые уловки.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов не верит в бедственное положение короля отечественного гламура Сергея Зверева. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Вы знаете, не верьте никогда в бедственное положение артистов. Это вообще не та тема. У артистов нет бедственного положения в принципе. Тем более у известных артистов. У них по определению не может быть бедственного положения», — рассказал критик.

Сергея Соседова рассмешили слова друга Зверева о том, что знаменитости даже не на что купить продукты.

«Продукты не может купить, ну это смешно! Пусть он к соседке-пенсионерке зайдет, в соседний подъезд, или в соседний дом. Наверное, он живет не в таком доме, где живут простые пенсионеры на 15-20 тысяч рублей», — заявил Соседов.

Критик добавил, что люди, владеющие несколькими квартирами в столице и множеством автомобилей, просто не могут оказаться без денег.

«Это все уловки, очень некрасивые. И артистам надо помолчать о бедственном положении. Это некрасиво, это неприлично. Тем более перед людьми, которые живут на очень скромные деньги. И хочется сказать им, тем, кто жалуется: нам бы всем ваше бедственное положение. Вот я бы тоже хотел быть в бедственном положении, как топовые артисты. Как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев. Пусть они сделают мне такой подарок!» — подытожил Соседов.

Ранее стало известно, что популярный стилист и певец Сергей Зверев находится в критическом финансовом положении. Об этом сообщил его знакомый на условиях анонимности. По его словам, это связано с отсутствием гастролей. Заработки Зверева сильно сократились, он живет на сбережения, и даже на красных дорожках на различных мероприятиях появляется в старых нарядах.

К слову, с финансовыми проблемами столкнулся не один Зверев. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вахтанг Кикабидзе пожаловался на безденежье.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.09
-1.33 90.47
-1.57
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 апреля по 2 мая

Последние новости

21:27
Без физических нагрузок и стрессов: кардиолог дал советы в преддверии мощной магнитной бури
21:08
«Протеже королевы»: Кейт Миддлтон назвали будущей королевой Британии
20:52
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла белорусов в матче Евровызова
20:41
Памятник пограничникам, погибшим на острове Даманском, открыли во Владивостоке
20:29
Открывший огонь по силовикам в Алма-Ате выпал из окна во время штурма
20:17
Пена дней: производители предсказали последствия запрета на импорт чешского пива

Сейчас читают

Семь тысяч замороженных пенисов! В Китае арестовали корабль с контрабандой
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
Матвиенко рассказала, приживутся ли длинные майские выходные в России в будущем
«Паритет так паритет»: Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака