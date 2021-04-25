Геополитика по Киплингу: тезисы послания Путина Федеральному собранию поставили мир на уши

Начиная свое послание, Владимир Путин сразу отметил — главное, это внутренняя повестка страны. Но, конечно, не секрет, что обращение президента ждут не только в России. Особенно сейчас, когда наши рьяные противники по всему миру пытаются говорить языком холодной войны. Мы снова даем четкий и понятный сигнал мировому сообществу. Россия дружелюбная страна, которая открыта всем.

Но важно помнить — свои интересы мы будем отстаивать до конца. И как сказал президент у нас хватит терпения, ответственности и уверенности в себе при принятии любого решения. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер узнал о том, почему некоторым поклонникам однополярного мира нужно снова перечитать замечательного и проницательного английского писателя Редьярда Киплинга.

Это послание президента очень ждали за пределами России и не успело оно закончиться, а журналисты мировых СМИ, обозреватели и даже генералы НАТО уже начали толковать слова Владимира Путина. Президент заставил подождать мировое сообщество, так как о международной политике речь пошла только в завершении послания. Но зато очень понятными для всех образами. Нападки на Россию со стороны западных стран глава государства сравнил с сюжетом «Книги джунглей».

«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки». Киплинг великий писатель был», — говорит Владимир Путин.

В этих словах без труда угадываются адресаты. Но за океаном, сделали вид, что Киплинга не читали, намека не поняли, хотя ответили тоже метафорой.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — отвечает пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Чтобы понять эти слова, не нужно быть знатоком Киплинга или разбираться в законе джунглей. Политических. Президент дал четко понять — не надо переходить границы. Причем речь как о физических границах страны, так и границах нашего терпения. На подрыв интересов России, на хамство отвечать будем быстро и жестко, не дожидаясь, что же скажет мировая стая.

Высылка российских дипломатов, все новые санкции, откровенная игра мускулами у наших южных границ. Военные самолеты НАТО один за другим прилетают в Киев. Вот и на этой неделе там заметили транспортники из США, Канады, Великобритании. Продолжаются и провокации в Черном море. Россия ведет себя максимально сдержанно.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — предупреждает президент.

Постоять за себя сможем, что и продемонстрировали на этой неделе. И что важно — на своей территории. Таких масштабных учений Крым за всю историю не видел. Десять тысяч человек — все рода и виды войск. В воздухе, на суше и на воде. Эскадрильи самолетов взмывали в небо с четырех аэродромов, неся под крылом противокорабельные сверхзвуковые ракеты. «Ураганы», «Торнадо», «Грады» — такой шквал не снился даже джунглям в самый страшный сезон дождей. 40 самолетов транспортников, десант из 2000 человек. Штурмовики с моря высадились на побережье под прикрытием вертолетов. Десантные корабли, тяжелые БТР. За ходом учений наблюдал лично Министр обороны. Итоги внезапной проверки войск можно описать строчками из того же Киплинга: «Славная была охота». Войска возвращаются к месту постоянной дислокации.

«Войска продемонстрировали надежную оборону страны. В связи с этим мною приняты решения завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отдельно, обращаясь к Федеральному собранию, президент затронул ситуацию в Белоруссии и ставшие недавно известными вопиющие факты организации госпереворота в союзной республике и покушения на убийство президента — Александра Лукашенко. Эти схемы Минску помогали распутывать и предотвращать и наши спецслужбы.

«Чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь. Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности» — сказал Владимир Путин.

А уже на следующий день Лукашенко прилетел в Москву. Встреча президентов шла почти четыре часа. Обсуждали совместную борьбу с коронавирусом, торгово-экономическое партнерство. Обсудили перспективы отношений в рамках Союзного государства. В том числе вопросы охраны его границ. Лукашенко обращение президента к Федеральному собранию, очевидно, смотрел внимательно.

«И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Продолжается развитие сетей учебно-боевых центров и совместные тренировки двух стран. Тем более под боком есть сосед, который с нами, снова цитируя английского писателя, когда-то был «одной крови», но отношения с Россией каждым действием рушит. На недавний стендап украинского лидера, где Зеленский позвал Путина встретиться в Донбассе, наш президент ответил — если надо обсуждать проблемы ДНР и ЛНР, Киеву стоит сперва поговорить как раз с главами этих республик, а уже потом с третьей стороной.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Зеленского в Москве в любое удобное для него время», — говорит Владимир Путин.

Зеленский уже несколько дней обдумывает данное предложение.

В послании Владимир Путин отметил еще один важный момент — для обороны страны нужны квалифицированные кадры и современное вооружение.

«Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования, сделать это как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76% — это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%», — заявил Владимир Путин.

Вот так на учениях на этой неделе в водах Арктики ходили наши ядерные ракетные крейсеры и подводные лодки. Это наш «железный зуб» и «красный цветок».

Но ядерное оружие стран ядерной пятерки — особая ответственность. В этом вопросе не как в джунглях — каждый не может быть сам за себя. Наша страна уже предлагала встретиться главам государств — постоянным членам Совбеза ООН, президент выразил надежду, что эта встреча будет реализована.

«Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов», — заявил Владимир Путин.

Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии, Ливии, Россия сыграла ключевую роль в остановке вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха. Диалог и взаимное уважение — ключевое оружие любой борьбы. Именно благодаря диалогу расширяются контакты, выстраиваются связи нашей страны со многими странами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Ну а если кто-то выбирает не тот тон, то цитируя уже не Киплинга, а Путина можно ответить — «Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию».