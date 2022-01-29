Загляни страху в глаза: Как извлечь пользу из ночных кошмаров

Ночные кошмары могут принести пользу, если уметь их правильно анализировать и понимать природу их происхождения. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог и семейный консультант Станислава Зарудная.

Так, поясняет эксперт, кошмары бывают трех типов: спродуцированные актуальными, не так давно произошедшими событиями; основанные на событиях прошлого; основанные на выдуманных ситуациях, которые никогда в жизни не происходили. При этом в основе любого ночного кошмара лежит страх, который можно с успехом преодолеть в реальной жизни. Это поможет не только избавиться от самого кошмара, но и от аналогичных страхов, возникающих в похожих жизненных ситуациях.

«Если подсознание показывает вам тревожные, но выдуманные ситуации, возможно, это повод проанализировать: не встречаете ли вы подобные страхи в повседневной жизни. Возможно, вытесненные в сферу сна, они могут пронизывать многие сферы вашей жизни, проявляясь в виде ограничивающих убеждений, которые могут стопорить ваши достижения и стремления», — говорит эксперт.

Кошмары, которые воспроизводят некую травмирующую ситуацию из жизни (например, потерю близких, насилие, крах ценных жизненных аспектов) являются следствием того, что человек подавляет эмоции и вытесняет их большей частью в бессознательное.

«Тогда эти эмоции необходимо признать и, возможно, отгоревать, проплакать утраты и потери. И тогда эта забитая энергия сможет работать на вас, а не портить вам время для сна», — советует Зарудная.

Что касается каких-то часто повторяющихся кошмаров, обрывающихся на одном и том же месте, то существует определенная техника, направленная на борьбу с такими навязчивыми сновидениями, говорит психолог.

«Усядьтесь удобно, закройте глаза, подышите. Затем представьте все, что происходит с вами во сне, медленно оживляя ваше сновидение, и, когда вы дойдете до кульминационного момента, задайте себе вопрос: что происходит дальше? Помните в этот момент, что вы хозяин своего сна, что вы его полностью контролируете. Как правило, требуется много усилий, чтобы не оборвать сон на том самом привычном моменте, но если преодолеть себя, то вы сможете победить свой страх», — подчеркивает эксперт.

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