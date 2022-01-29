Это нормально? Что делать, если застал своего ребенка за самоудовлетворением

Тема секса в отношениях детей и родителей часто вызывает чувство неловкости. Многие взрослые, несмотря на свой опыт, не могут без стеснения обсуждать с отпрысками пикантные вопросы и зачастую предпочитают игнорировать этот вопрос — сам разберется. Но порой возникают ситуации, после которых поговорить просто необходимо.

Процесс познания собственного тела и своей сексуальности для большинства подростков сопряжен с некоторыми сложностями. Поэтому не стоит запрещать им изучать себя, ведь это нормальный этап взросления. Но как быть, если вы случайно застали чадо за мастурбацией? Сделать вид, что ничего не произошло? Заставить ребенка обсудить случившееся? На эти вопросы 5-tv.ru ответил детский и подростковый психолог Никита Карпов.

Родители, не забывайте о личных границах!

«Лучшее, что вы можете сделать — это незаметно покинуть помещение. Очевидно, что вы зашли не в то время, не в то место и не предупредили никак о своем приходе. Хороший повод задуматься о личных границах и стуке в дверь! Первое, что нужно для себя уяснить — в мастурбации нет ничего плохого. Это мнение психологов, это мнение сексологов, оно может не совпадать с вашей личной концепцией и представлениями о сексуальности. Мастурбация нормальна», — объясняет эксперт.

По словам психолога, принципиально важно, чтобы психика ребенка развивалась с убежденностью, что он абсолютно нормален, и его поведение — не отклонение, не излишняя озабоченность эротикой, не грех, и не преступление.

Родители должны вести себя так, чтобы после неожиданного визита и разговора о нем у ребенка не осталось ощущения, что он делает что-то категорически неправильное, и он виноват перед отцом или матерью за то, что им пришлось увидеть. Иначе в зрелости неизбежно возникнут сложности и в личной жизни, и в сексуальной сфере.

«Если вам не удалось уйти незаметно, то совершенно точно между вами возникнет неловкость. Ребенок будет краснеть и стесняться, стараться не попадаться на глаза, а вы на всякий случай, наверное, тоже будете так делать. Но при этом, в зависимости от возраста ребенка, скорее всего, разговор должен состояться. Как минимум, для того чтобы нормализовать происходящее и обозначить правила и нормы», — говорит Карпов.

Как говорить с ребенком о сексе и мастурбации?

По мнению психолога, в случае, если за самоудовлетворением был «пойман» младший школьник, еще не подросток, то у беседы о произошедшем должна быть и просветительская миссия. Родителю стоит рассказать: то, что дитя делало с собой, называется мастурбацией, и так ведут себя многие люди, однако важно учитывать, что процесс этот интимный, и он не должен происходить на публике, напоказ.

«Если после этого у вас еще остается ресурс говорить, и ребенок готов вас слушать, вы можете подробнее поговорить вообще про тело, про чувственность, про сексуальность, напряжение и так далее. Если ребенок достаточно взрослый — 14,15,16 лет, надо проговорить, что это окей, и договориться о правилах. Как минимум себе зарубить на носу, что, если ребенок в ванной или у себя в комнате, не стоит вламываться туда без стука», — добавил эксперт.

Никита Карпов настаивает: лучшее, что можно сделать, если неловкая ситуация уже произошла, это внушить ребенку, что с ним все нормально — мастурбировать не запрещено, но важно соблюдать некие социальные нормы. Кроме того, инцидент может даже пойти родителям на пользу — станет своеобразной лазейкой для того, чтобы в будущем легче было и дальше обсуждать вопросы секса, тела, чувственности и отношений.

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