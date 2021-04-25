«Даже не верится»: Актер Жижикин рассказал об Александре Пале, обвиненном в избиении хоккеиста

Молодой хоккеист Кевин Антипов был госпитализирован в Москве с тяжелыми травмами. Медикам он рассказал, что его якобы избил актер Александр Паль со своими двумя друзьями.

В интервью 5-tv.ru известный российский и американский актер и продюсер Игорь Жижикин прокомментировал эту ситуацию. Он буквально отказался верить в то, что такое могло произойти.

«Первый раз от вас сейчас слышу. Мне не верится. Я Сашку очень хорошо знаю, Паля. И он добрейший человек. Чтобы он кого-то избил, я не знаю, что это. Если есть какая-то точная информация, я попробую по своим каналам узнать. Замечательный прекрасный человек. По крайней мере у меня о нем только такие ощущения. Даже не верится в такую информацию», — заявил в интервью 5-tv.ru Игорь Жижикин.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фотографии, на которых запечатлен экс-хоккеист молодежной команды ЦСКА. На лице Кевина Антипова вероятно зафиксированы последствия встречи со звездой фильма «Горько!» в Москве.