«Даже не верится»: Актер Жижикин рассказал об Александре Пале, обвиненном в избиении хоккеиста
После злополучной встречи со звездой фильма «Горько!», молодой спортсмен Кевин Антипов обратился в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы.
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев; globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Молодой хоккеист Кевин Антипов был госпитализирован в Москве с тяжелыми травмами. Медикам он рассказал, что его якобы избил актер Александр Паль со своими двумя друзьями.
В интервью 5-tv.ru известный российский и американский актер и продюсер Игорь Жижикин прокомментировал эту ситуацию. Он буквально отказался верить в то, что такое могло произойти.
«Первый раз от вас сейчас слышу. Мне не верится. Я Сашку очень хорошо знаю, Паля. И он добрейший человек. Чтобы он кого-то избил, я не знаю, что это. Если есть какая-то точная информация, я попробую по своим каналам узнать. Замечательный прекрасный человек. По крайней мере у меня о нем только такие ощущения. Даже не верится в такую информацию», — заявил в интервью 5-tv.ru Игорь Жижикин.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фотографии, на которых запечатлен экс-хоккеист молодежной команды ЦСКА. На лице Кевина Антипова вероятно зафиксированы последствия встречи со звездой фильма «Горько!» в Москве.
По предварительным данным, известный актер Александр Паль с двумя друзьями мог избить молодого экс-хоккеиста ЦСКА. По информации 5-tv.ru, у пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в специализированной больнице.
Согласно имеющейся информации, в злополучный вечер Кевин Антипов отмечал день рождения своего отца. Он уже хотел пойти домой, как на него на улице напали трое неизвестных. Хоккеист смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников, и по его словам, он узнал в обидчике человека с экрана — Александра Паля. Молодой спортсмен уже написал заявление в полицию.
32-летний актер театра и кино в настоящий момент едет в отделение полиции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист же в свою очередь рассказал стражам порядка, что в момент нападения Паль якобы был в состоянии опьянения, и может быть даже наркотического. Эта информация пока проверяется.
Ранее имя Александра Паля уже светилось в полицейских сводках. Так, например, в августе 2019 года его задерживали на несанкционированной акции в Москве. Популярный российский актер, известный по фильму «Горько!», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан 3 августа, на несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади. В отношении актера было возбуждено административное дело.
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