«Никто не опровергнет»: коллега Прокловой усомнился в правдивости ее заявления

Не так давно известная российская и советская актриса Елена Проклова сделала шокирующее заявление. Знаменитость рассказала, что стала жертвой насилия со стороны взрослого коллеги в 15 лет. Проклова не стала называть имя этого человека, уточнив лишь, что это произошло во время съемок.

Некоторые пользователи сети, сопоставив данные, решили, что это мог быть Олег Табаков, однако такое предположение опроверг близкий друг покойного народного артиста СССР, актер и режиссер Владимир Наумов, который также снимался в картине «Гори, гори, моя звезда», где предположительно и произошло сексуальное насилие над актрисой, сообщает MK.RU.

По словам Наумова, Елена Проклова делает это сознательно, так как предполагаемый насильник уже не сможет ей ответить.

«Сейчас она может говорить все что угодно. Табаков ей ответить не сможет, он сейчас с богом. А я никакого отношения к этому делу не имею. Даже не знаю, не помню, что Проклова снималась в картине „Гори, гори, моя звезда“. Жалко мне ее. Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть», — заявил Владимир Наумов.

По мнению режиссера, Проклова легко могла бы отбиться от приставаний, если бы захотела.

«Мне совершенно Проклова не интересна. Ко всему прочему, я ей абсолютно не верю. Ну, господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред», — заключил Наумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Яна Поплавская негативно отреагировала на признание Елены Прокловой.