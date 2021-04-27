Молодая вдова скульптора Романа Шустрова найдена мертвой в Петербурге

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Виктория Андреева
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Художница Мария Касьяненко скончалась незадолго до годовщины со дня смерти мужа.

Молодая вдова скульптора Романа Шустрова найдена мертвой в Петербурге

Фото: Gov.spb.ru

Тело молодой вдовы скульптора Романа Шустрова было найдено в одной из квартир в центре Петербурга. Мария Касьяненко всего немного не дожила до годовщины со дня смерти мужа. Он скончался 14 мая 2020-го в результате осложнений коронавирусной инфекции. Об этом сообщила родственница покойной на странице в Facebook.

«Ушла из жизни любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет», — написала тетя Касьяненко Евгения Манро.

Что именно стало причиной гибели женщины — не уточняется. По данным 5-tv.ru, она могла скончаться в результате тяжелого огнестрельного ранения. Рядом с телом был найден пистолет бельгийской марки Browning.

Роман Шустров — создатель трех известных скульптур петербургских ангелов. Они располагаются в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповки. Третьего ангела горожане по традиции называют «печальным». Его установили после смерти скульптора в память о медиках, погибших от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко.

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