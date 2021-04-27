Шойгу резко ответил на раздраженность Запада из-за военных учений в РФ
Ранее ряд западных политиков заявил, что Россия вернула войска в части после учений под давлением и вообще это могут быть некие отвлекающие маневры от истинных намерений Москвы.
Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; Минобороны РФ
Россия перемещала и будет перемещать войска по своей территории так и когда она это посчитает необходимым. Так ответил на заявления Запада министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.
«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — подчеркнул Шойгу.
Кроме того он категорично обратил внимание Запада на тот факт, что высказывать в адрес нашей страны подобные предупреждения неприемлемо и привело лишь к тому, что РФ намерена «впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ».
Ранее ряд западных политиков заявил, что Россия вернула войска в части после учений под давлением и вообще это могут быть некие отвлекающие маневры от истинных намерений Москвы.
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