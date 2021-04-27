Невыносимая «легкость» кулака. Как резонансные драки ставят вопрос о безнаказанности мордобоя

Весна в России щедра не только на тепло и пробуждение природы: как подснежники вылезают дремавшие зимой инстинкты, и новостные ленты наполняются пестрыми заголовками в разделе «Происшествия». Не успели читатели подзабыть драку с участием Владимира Епифанцева и совсем уже канувшую в Лету «дуэль на стульях» Корорина с Мамаевым против чиновника Пака, как экс-хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов обвинил в избиении актера Александра Паля. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, но случай уже получил огласку, и с большой долей вероятности войдет в историю знаменитых драк России. А пока следствие разбирается, кто, зачем и почему распускал кулаки, 5-tv.ru решил выяснить, какие пробелы и изъяны есть в законодательстве, связанные с умышленным причинением вреда здоровью человека. Свой взгляд на эту проблему нам представил адвокат Сергей Жорин.

В России проще сесть за кражу

Драки в нашей стране — явление почти обыденное, повседневное, особенно в праздники. Чтобы такое происшествие попало на страницы СМИ, нужно что-то из ряда вон выходящее: очень публичные участники, необычное место, предмет конфликта или другая яркая деталь. А между тем, пострадавшие потом тратят немало сил, времени и других ресурсов, чтобы восстановить здоровье и справедливость. Если, конечно, банальный мордобой не заканчивается криминалом. И наказание виновные получают далеко не всегда, а если и получают, крайне редко соразмерное деянию. В то же время куда менее серьезные по последствиям преступления караются Фемидой со всей суровостью: так, обычная кража без отягчающих обстоятельств может обеспечить польстившемуся на чужое два года в колонии. Этот перекос в законодательстве нуждается в корректировке, заметил Жорин.

«Преступник быстрее попадет в тюрьму, украв в вас кошелек, чем причинив вам легкий или даже средней тяжести вред здоровью. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильно, потому что жизнь, здоровье, моральный вред должны стоять значительно выше и охраняться более тщательно. Имущество можно нажить, а восстановить здоровье порой невозможно», — привел аргумент адвокат.

Залог возбуждения дела — громкое имя

Помимо этой несправедливости существует ряд проблем с квалификацией таких дел и их ведением. По словам Жорина, если участниками драки оказались простые граждане, а не условные Кокорин с Мамаевым, вероятность, что правоохранители станут расследовать инцидент, крайне мала. Для возбуждения дела нужна сначала судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда здоровью, а это — время. Пока нет дела, подозреваемые могут запросто скрыться и избежать ответственности.

«Если дело не публичное, не резонансное, если общество не давит на правоохранительные органы, то, как правило, до проведения экспертизы вообще никакое уголовное дело не возбуждается. А если так, то и избрать меру пресечения для возможных подозреваемых нельзя. И они спокойно могут уехать, скрыться либо повлиять на ход дела», — объяснил юрист.

Средняя тяжесть и легкое наказание

Даже если дело возбуждено, и установлена степень вреда здоровью — это еще не гарантирует соразмерного преступлению наказания, указал на еще один недочет в законодательстве Жорин.

«Если это легкий вред здоровью, то, как правило, дела вообще не возбуждаются. Если средний вред, и лицо ранее к ответственности не привлекалось — подписка о невыезде, и наказание, не связанное с лишением свободы. При этом средний вред здоровью — это достаточно серьезные травмы: это может быть перелом челюсти, перелом носа, другие увечья, которые предусматривают длительный период восстановления, свыше 21 дня. И при этом обвиняемый запросто избегает реального лишения свободы, что мне видится не совсем справедливым», — отметил адвокат.

Нанесение тяжких телесных повреждений тоже далеко не всегда приводит к тому, что виновный окажется за решеткой. Хотя максимальный срок по данной статье позволяет упечь сторонника силовых методов решения спора в тюрьму на восемь лет.

«Все зависит от ряда обстоятельств. Опытный преступник, скажем, может признать вину, заплатить незначительную компенсацию и получить условное наказание. Поэтому вопросы, связанные с вредом здоровью, как в уголовном законодательстве, так и в гражданском, очень далеки от справедливости», — заключил Жорин.

Сколько стоит жизнь человека?

Громких случаев, когда выяснение отношений на кулаках приводило к смерти одного из участников конфликта, немало. В 2017 году суд вынес приговор убийце бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова Максиму Доброму. Смерть музыканта наступила в результате удара в висок, полученного во время драки — он упал на асфальт, а позже скончался в больнице, не приходя в сознание. Дело квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Мужчина получил один год и девять месяцев колонии. Однако с учетом срока, проведенного под стражей, был отпущен. Его обязали выплатить компенсацию семье погибшего в размере 700 тысяч рублей. По мнению Жорина, такое наказание выглядит просто оскорбительно для родственников погибшего. И этот пример, увы, не редкость в практике по подобным делам.

«То есть суд оценивает жизнь человека в 700 тысяч, максимум в миллион рублей! Это деньги, которые не только не могут возместить нравственные и моральные страдания, но и выглядят как насмешка. И мы знаем много случаев, когда физически подготовленный человек в потасовке бьет менее подготовленного, и тот умирает не от удара, а, допустим, от падения на асфальт. Мы видим умышленные действия обвиняемого, смерть потерпевшего, и тут нет фактически адекватного наказания», — прокомментировал адвокат.

Резюме

Пробелов в законодательстве и перегибов в правоприменительной практике, как видим — масса. Но главное, по мнению юриста, исправить основное искажение: жизнь и здоровье человека не должны стоить меньше, чем бутылка водки, украденная из магазина, или даже выведенные в офшор миллионы.

«До тех пор, пока вред имуществу будет караться более жестко, чем вред здоровью, мы будем сталкиваться с ситуациями, когда люди распускают руки и не видят в этом ничего предосудительного. В этой части, мне кажется, необходимо законодательство менять — либо ужесточать наказание за вред здоровью, либо смягчать за вред имуществу», — заключил юрист.

Впереди россиян ждут длинные десятидневные майские праздники. А это время в нашей стране, как известно, редко обходится без потасовок и драк. Сколько еще новостей о сломанных носах, проломленных черепах и выбитых зубах нам принесут затяжные каникулы, остается только догадываться…