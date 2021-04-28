Блогер Миро объяснила причину бурного обсуждения личной жизни Прокловой

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Анна Васильева
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Актриса столкнулась с волной хейта после признания, что ее изнасиловали в 15 лет.

Блогер Миро объяснила причину бурного обсуждения личной жизни Прокловой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Известный блогер Лена Миро высказалась о скандале, который вспыхнул в сети после того, как актриса Елена Проклова призналась, что в 15 лет ее изнасиловал взрослый актер. Многие осудили заслуженную артистку РСФСР за то, что она решилась спустя столько лет опорочить имя известного человека. Миро же считает, что в основе такой негативной реакции россиянок на переживания Прокловой лежит совершенно неожиданная причина.

«Как забивают они сейчас Елену Проклову, которая заявила, что, когда она была подростком, к ней лез в трусы известный артист. Одни ее к батюшке на исповедь отправляют, другие пытаются сделать виноватой даже не саму Елену, как это делает подавляющее большинство, а ее мать», — написала блогер.

Миро уверена, что болевая точка российских женщин — их собственный неудачный брак. По мнению звездного критика, большинство пользователей сети напали на Проклову и встали на защиту детей того самого «актера-насильника» только потому, что сами замужем за плохими людьми.

«Может быть, потому, что вы сами живете с уродами, которые могут полезть в трусы к девочкам-подросткам? И не просто живете, а родили от них детей? И, беспокоясь о детях неназванного актера, вы подсознательно беспокоитесь о своих, прекрасно понимая, что живете с ублюдками, которые не прочь залезть в трусы к старшеклассницам?» — задалась вопросом Миро.

Она добавила, что если бы известный своими домогательствами кинопродюссер Харви Вайнштейн жил в России, то он пребывал бы «в почете, достатке и полной сексуальной удовлетворенности», а не отбывал наказание в тюрьме.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу Леры Кудрявцевой призналась, что до сих пор боится мужчин из-за пережитого сексуального насилия в подростковом возрасте. По словам знаменитости, ее совратил знаменитый артист, но она не стала называть его имя. Известно только, что он уже умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лоза высказался об откровениях Прокловой.

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