«Абсурд и издевательство»: Адвокат Баталовых о доказательствах Дрожжиной в суде

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко прокомментировала судебные разбирательства с актрисой Натальей Дрожжиной, подозреваемой в мошенничестве с имуществом звезды. Ранее Замоскворецкий районный суд принял решение о возвращении отнятых обманом квартир Марии Баталовой. Сделки с недвижимостью признали недействительными.

«Суд не удовлетворил иск Дрожжиной и удовлетворил наше требование признать сделать недействительными (сделки — Прим.ред.). Все имущество будет возвращено в собственность Марии Баталовой. Суд направит решение в Росреестр, и он переоформит сделку», — рассказала юрист.

Правозащитница добавила, что решение суда вступит в силу только через 30 дней, однако предполагается, что сторона Наталья Дрожжиной потребует апелляцию, поэтому Мария Баталова уже готовится к очередному судебному разбирательству.

«Суд исследовал доказательства, представленные сторонами, и принял такое решение. Мы считаем доказательства Дрожжиной, что она выполняла обязательства по договору — там вообще нет причино-следственной связи между этими чеками, которые они предоставляли. Там рестораны, пиво, ободки, икра минтая. Также был один свидетель, который говорил, что якобы проводил там ремонт за 450 тысяч, якобы это оплатил Цивин. Все это содержание договора. Если Дрожжина собственник, то за все платит она. Для чего они вызвали этого свидетеля? <…> С нашей стороны были приведены доказательства», — пояснила Татьяна Киренко.

Адвокат подчеркнула, что в марте 2017 года на счету Марии Баталовой было около двух миллионов 600 тысяч рублей. Как только Дрожжина получила доверенность на имущество, сумма уменьшилась до 23 тысяч. Причем в траты вошли оплата ресторанов на Кутузовском проспекте, автосервисы, покупки в магазинах парфюмерии, нижнего белья и другие.

«Постеснялись бы хотя бы предоставлять чеки в счет содержания Маши, где содержится четыре бутылки пива „Жигулевское“, шампанское. Это уже абсурд и издевательство над человеком», — заключила юрист.

Теперь в рамках следствия предстоит выяснить, использовала ли Дрожжина при заключении договоров давление, обман или злоупотребление доверием.

Ранее артистке вместе с мужем Михаилом Цивиным уже предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере совершенное группой лиц».