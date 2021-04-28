Народная артистка России Лия Ахеджакова назвала признание своей коллеги Елены Прокловой в сексуальных домогательствах со стороны известного актера в программе «Секрет на миллион» «мерзким». Актриса подчеркнула, что даже за большие деньги нельзя продавать свою интимную жизнь.

«Вообще, это метафора всего нашего телевидения: „продается все“. Это мерзость! Я знаю Олега Павловича, глубоко уважаю его и люблю. И дружу с его первой женой — Людмилой Ивановной Крыловой. Больше я ничего не могу сказать», — цитирует актрису ФАН.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу Леры Кудрявцевой рассказала, как подверглась сексуальному насилию со стороны известного актера в 15-летнем возрасте. Имени своего обидчика она не назвала, но многие зрители и коллеги актрисы заподозрили, что речь идет о выдающемся актере, народном артисте СССР Олеге Табакове.

Поступок Прокловой не нашел сочувствия у многих коллег по сцене и экрану, осудивших ее за интимные откровения. В их числе Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина, Татьяна Васильева и другие.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, почитатели таланта Олега Табакова ополчились на Елену Проклову за то, что она якобы позволила себе очернить имя великого мэтра. Дошло до того, что некоторые поклонники предложили составить властям петицию с просьбой лишить Проклову звания заслуженной артистки РСФСР.