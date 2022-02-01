Есть женщины, которые умело пользуются своими женскими чарами и прекрасно ладят с интуицией. Некоторые представительницы слабого пола даже могут интересоваться сверхъестественными явлениями и развивать свои магические способности. Такие «ведьмы» принадлежат всего к трем знакам зодиака, пишут 7дней.ru.

Овны

Эти активные и целеустремленные дамы просто не замечают никаких преград. И если они заинтересуются магией, то с легкостью ее освоят. При этом слишком фанатичное увлечение сверхъестественным может быть опасно как для дамы-Овна, так и для тех, кто ее окружает. Магические таланты просыпаются у Овнов в моменты недовольства и злости. Поэтому ссориться с такими женщинами нужно аккуратно — любое слово может стать проклятьем.

Что же делать Овнам, которые решили развивать свою магическую силу? Им стоит быть терпеливыми и осторожными. Еще одно важное условие — женщинам-Овнам нужно обуздать свой гнев и научиться пускать его в нужное русло.

Скорпионы

Женщины-Скорпионы обладают хорошо развитой интуицией. Им ничего не стоит вычислить все слабые места окружающих. Представительницы этого знака с легкостью получают желаемое, надавливая на самое больное. Лучше никогда не становиться врагом даме-Скорпиону, ведь они очень мстительны и могут причинить вред на подсознательном уровне.

Что делать Скорпионам, чтобы успешно пользоваться своим даром? Работать над своими способностями, ведь от природы у Скорпионов они находятся в спящем режиме. Главное, разобраться, в каких целях стоит применять свои магические таланты.

Девы

Если Дева становится ведьмой, то точно «белой». У Дев прекрасно развито шестое чувство, они предвидят любые опасности и стараются подготовиться к ним. Также Девы очень любят природу. Именно поэтому женщины, рожденные под этим знаком, иногда становятся целительницами.

Магические способности Девы предпочитают развивать в одиночестве. Этих дам не стоит бояться — свой дар они обычно направляют в мирное русло.

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