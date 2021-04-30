«Актрисы сами дадут ради карьеры»: Штурм высказалась о секс-скандале с Прокловой

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Рита Цветкова
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К посту о ситуации вокруг актрисы и якобы насиловавшем ее Олеге Табакове певица прикрепила едва ли не самое откровенное свое фото.

Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица Наталья Штурм не удержалась от комментария относительно скандальных заявлений Елены Прокловой — актриса призналась, что в юности пережила сексуальное насилие. Публика и коллеги тут же решили, что говорит артистка не о ком ином, как о покойном Олеге Табакове, ведь прежде знаменитостей связывали не только профессиональные, но и, по слухам, романтические отношения.

Ради обсуждения пикантной темы Наталья Штурм подняла свой фотоархив, нашла в нем максимально провокационный кадр в сетчатом боди на голое тело и принялась рассуждать о легкомысленном поведении и доступности представительниц российского шоу-бизнеса.

«Наших актрис и насиловать не нужно, они сами дадут ради карьеры. Конечно, далеко не все. Но ради ролей мало, кто откажется. Елена Проклова всех выдала с потрохами и себя в первую очередь», — написала певица.

Instagram @nataliashturm

Как отметила Штурм, «откровение» Прокловой ждало своего часа долгие 53 года. По мнению Натальи, именно столько потребовалось актрисе, чтобы «переобуть» первую любовь в грязный, но модный абьюз. Певица уверена: Проклова понимала, что ее заявление о харассменте тут же свяжут с Табаковым, ведь артистка якобы часто рассказывала, что 15-летней девочкой крутила роман с режиссером.

«Я не на чьей стороне. Хотела Проклова хайпануть — у нее получилось. Все довольны. А слабо Елене Игоревне довести дело до конца? Начать расследование, назвать имя, переозвучить кота Матроскина? Ведь, если общественность видит в добровольном романе педофилию, то шапки должны лететь! Давай русского Харви Вайнштейна! Чем мы хуже?» — едко уколола актрису Штурм.

Шокирующее заявление Елены Прокловой вызвало неоднозначную реакцию ее коллег. Вдова Олега Табакова Марина Зудина, Яна Поплавская, Стас Садальский и другие знаменитости критично и резко высказались о ее откровениях. В сети за попрание имени народного любимца Проклову осудили еще более яростно и не стесняясь в выражениях. Однако сама актриса не дает комментариев, не подтверждая и не опровергая теорию насчет причастности к истории Табакова.

Ранее 5-tv.ru вместе с сексологом Дмитрием Гариным разбирался, зачем звезды вспоминают о домогательствах из прошлого, и все ли они честны в своих признаниях.

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