Что мешает разным знакам зодиака найти свою любовь

Астрологи рассказали о главных качествах представителей зодиакального круга, которые мешают им обрести счастье в личной жизни. Найти вторую половинку мечтают многие, но не многие понимают, что причина одиночества может крыться в них самих! Мотайте на ус и срочно исправляйтесь, неуживчивые холостяки!

Овен

Овны зачастую отпугивают возможных кандидатов в спутники жизни излишней импульсивностью. Встретив симпатичную особь противоположного пола, они яростно бросаются на нее, даже не спрашивая об ответном желании. Через три дня признаются в любви, а потом удивляются, почему любовь не сложилась. Совет экспертов: будьте внимательны к ближнему, интересуйтесь его чувствами и научитесь. Наконец, воспринимать слово «нет» буквально.

Телец

Тельцы очень ценят собственный комфорт. Им очень плохо, когда партнер требует изменить раздражающие его привычки или даже просто пытается проявить индивидуальность и обозначить свою роль в отношениях. У обычных людей это называется «притиркой», а у Тельцов — мучением и поводом к расставанию. К слову, наиболее вероятно, что вторая половинка сбежит первой, ведь ее мнение никому не интересно!

Близнецы

Представители этого знака любят внимание к себе и с удовольствием пользуются своей привлекательностью. Застать их за игривой беседой — не редкое явление. Поэтому чаще всего партнеры Близнецов постоянно сходят с ума от ревности и сомнений в чувствах ветреных натур. При этом, объект ревности ничуть не ощущает своей вины, ведь его позиция такова: принимай меня, как есть, или найдется кто-нибудь посговорчивее. Но зачастую мучимые сомнениями партнеры первыми сбегают от ненадежных Близнецов.

Рак

Эти короли драмы настолько ранимы и обидчивы, что не провиниться перед ними практически невозможно. Из мелкой неурядицы Раки способны раздуть скандал тысячелетия, а после будут еще долго напоминать избраннику о его «грехах». Проявлять осторожность в каждом слове следить даже за тем, как смотришь на возлюбленного — на такое способны далеко не все. Потому скандалисты-Раки подолгу могут оставаться одинокими.

Лев

Лев может быть по-настоящему без ума только от одного человека — от себя самого. Все остальные, по мнению представителей этого знака, созданы для того, чтобы почтенно восхищаться их красотой, талантом, а также для выполнения каждой прихоти. Поклонники, конечно находятся, но, если у них есть хоть капля самоуважения, уносят ноги после первого же свидания.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, невероятно мнительны. Они постоянно размышляют об отношениях с возлюбленным, причем думать умудряются за обоих. И делать соответствующие выводы, разумеется. Спросить, что думает по тому или иному вопросу вторая половинка, времени не хватает, впрочем, Девам и в голову это не приходит. А вот партнер, пребывающий в шоке оттого, что его «раскусили», во время очередной непростой беседы начинает молча собирать свои вещи.

Весы

Весы жаждут любви, красивых отношений, трогательных жестов и прочей приторно-сладкой чепухи. Они так стремятся угодить своему обожаемому избраннику, что наводят на него тоску. Поначалу такое рвение еще может быть воспринято позитивно — приятно же, когда и кофе подадут, и пиджак на грязную дорогу бросят, и на футбол с друзьями не пойдут, а вместо развлечений будут смотреть, как объект страсти стрижет ногти. Но чрезмерная самоотдача все же слишком утомительна.

Скорпион

Люди этого знака зодиака предельно недоверчивы. В каждом слове и поступке партнера они видят подвох и стремление вероломно их обмануть. Скорпионы уверены: стоит им открыть кому-то душу, в нее обязательно плюнут. Не оценят. Изменят. Предадут. Ответ на вопрос, что с такой бедой делать, напрашивается сам — не нужно думать, что все мужики козлы (а бабы — стервы). Научитесь верить любимому человеку и поймете, какими легкими и приятными могут быть отношения.

Козерог

Козерог — каменная стена, которую не пробить. Представители этого знака настолько закрыты, что по ним можно не понять, влюблены они или просто мимо идут. Кроме того, погруженные в своим мысли, они порой не замечают внимания к себе со стороны. Если им повезет, и рядом окажется человек старательный и искренний, который научит говорить о чувствах, пара получится замечательная. Но многим Козероги кажутся холодными и чересчур загадочными, и им хочется найти более отзывчивого к ласке партнера.

Водолей

Представителям этого астрологического символа подавай приключения каждый день! Они не пойдут на свидание в ресторан, а отправятся с избранником в музей кривых зеркал. Пойти в ЗАГС в белом платье — что за скука! Наденет синее и вставит перо в прическу! Водолеи будут призывать к неординарным поступкам и своих спутников, но не каждому захочется в обычный вторник рвануть в Африку и устроить фотоохоту на зебр. Вот поэтому Водолеи и сидят по вечерам одни за разогретым готовым ужином.

Рыбы

Рыбы в некотором плане неразборчивы. Они готовы согласиться на кого угодно, лишь бы быть в паре. Одиночки, по их мнению, выглядят жалко. А если кавалер попался явно нешикарный — необразованный хам, пьяница или грубиян, они все равно продолжают жить с ним, надеясь, что смогут исправить. Не сможете Рыбы. Вам нужно определить хоть какие-то критерии и научиться лучше разбираться в людях. И не торопиться замуж!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у каких знаков зодиака самая сложная судьба.