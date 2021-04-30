Путин подписал закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания статуса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе интернет-СМИ, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.

Соответствующий документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юридического лица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут караться штрафом для граждан в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Также документ вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ при освещении ими публичных мероприятий. В частности, устанавливается обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД РФ по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов.

В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

С 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о нормах участия физлиц-иноагентов в выборах.