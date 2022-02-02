Можно ли вылечить рак на четвертой стадии? — объясняет онколог

|
Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 4 724

Врач Михаил Мяснянкин рассказал, как развитие медицины поменяло представления о лечении заболеваний этого вида.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

Развитие онкологической науки и персонализированный подход к лечению в корне изменили возможности современной медицины. Теперь стало возможным спасение пациентов с диагнозом рак даже на четвертой стадии заболевания. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

«В настоящий момент не существует понятия „обреченный пациент с запущенной четвертой стадией“. Ведь онкологическая наука сейчас учитывает и биологию опухоли, и ее молекулярно-генетические особенности, что дает шанс лечения пациента даже с достаточно распространенным процессом по всему организму», — рассказал медик.

Для того чтобы лечение было успешным, по его словам, необходимо обращаться к врачу и проходить полную диагностику всего организма. Только при таком поведении пациента возможно его избавление от недуга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких опасных болезнях говорит резкое похудение.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.13
-0.34 86.79
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:13
Эстафета факелоносцев стартовала в Пекине накануне зимних Игр
5:06
Тихое «убийство» организма: к каким проблемам ведет сидячий образ жизни
4:48
Вредные советы сексолога: как вести себя в постели, чтобы мужчина сбежал от вас
4:30
«Опущенный ЗОЖник» против «наставленных рогов»: новый батл Шнурова и Собчак
4:12
Можно ли вылечить рак на четвертой стадии? — объясняет онколог
3:54
Ты не ты, когда голоден: съевший табличку из подъезда петербуржец попал на видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
Ефимов день и День сурка: что можно и что нельзя делать 2 февраля
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год